Llegue quien llegue a la Presidencia este 19 de junio deberá seguir trabajando para recuperar el grado de inversión de Colombia, que las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Standard & Poor’s le quitaron el año pasado debido al aumento de la deuda pública y del déficit fiscal en medio de la pandemia y de la ola de protestas sociales por la fallida reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla. En cambio, Moody’s mantuvo la calificación del país.



Si quieren que los inversionistas internacionales vean de nuevo a Colombia como un país con posibilidad de cumplir sus pagos, tanto el candidato Gustavo Petro como Rodolfo Hernández tendrán que seguir haciendo la tarea para continuar reduciendo estos indicadores.



“Las calificadoras trabajan como las centrales de riesgo. En vez de generar información acerca de qué tan buen deudor es la persona, en este caso sería el país. Si nosotros tenemos grado de inversión, es como si tuviéramos una calificación crediticia muy buena y así nos prestan más y a una tasa más económica”, explica Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.



Desde que se perdió el grado de inversión hace un año, José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas en Corficolombiana, dice que el costo de endeudamiento del Gobierno, las empresas y las familias colombianas ha sido mayor.



“La afectación ha venido por cuenta de las mayores tasas. Además, en algunas transacciones de comercio internacional hemos escuchado a clientes que no tener el grado de inversión hace más difícil importar materias primas”, resaltó.



En ese sentido, Olarte añadió que las tasas a las cuales el exterior le ha prestado a Colombia subieron 2 o 3 puntos. Además, también salió afectada la tasa de cambio.



“Como hay menos gente queriendo invertir en la deuda colombiana y, en general en el país, porque según las calificadoras somos más riesgosos, eso le costó a la tasa de cambio cerca de 250 o 300 pesos, es decir que si en este momento estamos cerca de 3.800 pesos, si estuviéramos con grado de inversión no serían 3.800 pesos, sino 3.500 pesos”, recalcó.



EL TIEMPO habló con los analistas de las tres agencias internacionales para conocer la perspectiva económica que ven ante las dos posibilidades de gobierno en los próximos cuatro años.



‘Para el 2023 se necesita un ajuste fiscal’: Richard Francis, analista Fitch Ratings

Richard Francis, analista para Colombia de Fitch Ratings. Foto: Fitch Ratings

El analista soberano de Fitch Ratings para Colombia, Richard Francis, espera que los resultados de las elecciones del próximo 19 de junio sean reñidos. Además, dice que el programa económico de Hernández aún no está muy claro y eso le añade incertidumbre. Resalta que el exalcalde de Bucaramanga reduciría la tasa del IVA del 19 al 10 por ciento sin que se pueda descontar y presentaría un presupuesto austero.



“Creemos que existen riesgos fiscales que se derivarían de estas propuestas. Los ingresos caerían considerablemente, mientras que sería difícil hacer recortes de gastos suficientes para compensar la pérdida de ingresos fiscales, dado que el presupuesto es bastante inflexible”, asegura.



Existe un alto grado de incertidumbre sobre si el ajuste será suficiente para estabilizar la carga de la deuda, y mucho menos para comenzar a reducir la relación entre la deuda y el PIB FACEBOOK

Respecto a Petro, piensa que lo que más preocupa de sus propuestas son las encaminadas al sector petrolero, pues ya no otorgaría nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos. “Ese es el riesgo más grave. Sin embargo, con las elecciones para el Congreso vimos que si él gana, tendrá que llegar a consensos y le será muy difícil hacer todo lo que quiere”, opina.



Respecto a los retos económicos que debería enfrentar el próximo presidente, dice que uno de los mayores desafíos vendrá del lado fiscal pues la deuda respecto del PIB ha aumentado en casi 15 puntos porcentuales desde que comenzó la pandemia y el déficit fiscal sigue siendo alto.



“Esperamos un ajuste fiscal el próximo año, sin importar quién gane la Presidencia. Sin embargo, existe un alto grado de incertidumbre sobre si el ajuste será suficiente para estabilizar la carga de la deuda, y mucho menos para comenzar a reducir la relación entre la deuda y el PIB. Es probable que se necesiten más medidas fiscales. Sin embargo, políticamente hablando, será difícil para cualquiera de los dos candidatos implementar reformas fiscales”, indicó.



‘Sin el petróleo habría un impacto a la inversión y a las cuentas fiscales y externas del país’: Renzo Merino, analista soberano de Moody’s

Renzo Merino, Renzo Merino, analista soberano de Moody’s Investors Service.. Foto: Foto: Milton Diaz - El Tiempo

Renzo Merino, de la calificadora Moody’s, opina que lo que en parte reflejaron los resultados de las elecciones son las tensiones sociales a raíz del descontento por las condiciones económicas, hasta cierto punto estructurales, relacionadas con la desigualdad de ingresos o el nivel de la pobreza, y que se vieron exacerbadas por la pandemia.



“El resultado de la primera vuelta electoral parece indicar para los mercados que el riesgo de un cambio más radical en el modelo económico del país ha disminuido y eso se ha materializado en el tipo de cambio y en el rendimiento de los bonos”, explicó.



Además, destacó que quien llegue va a tener que hacer consensos para poder promover sus propuestas y políticas. “El tema de los contrapesos va a ser algo importante para mantener el récord que tiene Colombia de políticas macroeconómicas prudentes”, le dijo a EL TIEMPO.

El resultado electoral parece indicar que el riesgo de un cambio más radical en el modelo económico ha disminuido y eso se ha materializado en el tipo de cambio y en el rendimiento de los bonos FACEBOOK

Sobre la elaboración de una reforma tributaria o no, Merino aseguró que esta ayudaría a las arcas públicas, pero que en este momento no sería necesaria pues los ingresos de la pasada deberían reflejarse a partir del 2023.



“Una posible reforma fiscal adicional es algo que contemplamos, pero que no es necesario para mantener los números de deuda estables. Dado el enfoque que tienen los dos candidatos de abordar el tema de ingresos y pobreza, podría servir para crear mayor espacio para las transferencias que se han implementado en el contexto de la pandemia y que se supone que deben terminar este año, como el Ingreso Solidario”, dice.



Respecto a las propuestas de Petro de desligarse del petróleo, dijo que tendrían un impacto significativo tanto en las cuentas fiscales como externas. Además, afectaría la inversión.

Reducir la deuda, entre los retos del que llegue: Manuel Orozco, analista de S&P

Manuel Orozco, analista de la calificación soberana de Colombia para S&P Global Ratings. Foto: S&P

Para Manuel Orozco, analista de la calificación soberana de Colombia para S&P Global Ratings, las elecciones confirmaron la baja popularidad de los partidos tradicionales, que ya venía empeorando. De este modo, resalta que los dos candidatos (uno con campaña de oposición y el otro de independencia partidaria) carecen de una mayoría funcional en el Poder Legislativo.



“Quien llegue a la Presidencia se verá forzado a buscar acuerdos con fuerzas políticas tradicionales, resultando probablemente en una moderación de las propuestas de gobierno y política económica”, indica.



Luego del shock que vivió la economía con el inicio de la pandemia, dice que los retos serán similares para ambos. Habla de reducir la deuda del Gobierno, que está significativamente alta, del déficit fiscal elevado y de las fuertes presiones de gasto relacionadas con las demandas para fortalecer componentes del gasto social, incluida la salud y la educación.

Las presiones fiscales y el reto de mantener el dinamismo en la economía requerirán reformas estructurales, lo refuerza la necesidad de una agenda pragmática FACEBOOK

“Las presiones fiscales y el reto de mantener el dinamismo en la economía requerirán reformas estructurales, lo refuerza la necesidad de una agenda pragmática”, indica.



Por otro lado, resalta que la institucionalidad colombiana, con partidos políticos aún relativamente fuertes, la separación de los poderes, la independencia del banco central y pesos y contrapesos existentes, debería garantizar un grado suficiente de predictibilidad de la política económica, y en su opinión continúa sosteniendo la calificación de Colombia de BB+ con perspectiva estable.



