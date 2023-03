Las bolsas europeas cerraron este miércoles con grandes pérdidas, motivadas por el hundimiento del banco Credit Suisse, que reactivaron los temores sobre la estabilidad financiera global, después de la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) estadounidense. La Bolsa de París perdió 3,58 por ciento, la de Fráncfort 3,27 por ciento, la de Londres 3,83 por ciento, en tanto que Milán cayó 4,61 por ciento y Madrid 4,37 por ciento. El índice del sector bancario europeo (Stoxx 600 Banks) se desmoronó casi un 7 por ciento.



Las acciones de Credit Suisse registraron el miércoles la mayor caída de su historia, pese a los intentos del jefe del segundo banco de Suiza para tranquilizar a los inversores en un mercado febril ante los tambaleos del sector bancario. La acción de la entidad, considerada como el punto débil de la red bancaria en Suiza, llegó a perder 30 por ciento y alcanzó un mínimo histórico a 1,55 francos (1,66 dólares), a pesar de la intervención de su presidente, Axel Lehmann, para tranquilizar a los mercados.



Al cierre de la bolsa de Zúrich, la caída fue del 24,24 por ciento, con una capitalización bursátil de poco menos de 6.700 millones de francos suizos (unos 7.200 millones de dólares). Interrogado acerca de si el banco necesitaba ayuda del gobierno, respondió que ese "no es un problema", dado que la entidad tiene "sólidos ratios financieros".



Pero sus declaraciones no consiguieron calmar a los mercados. El descalabro de Credit Suisse se produce luego de la quiebra del banco californiano Silicon Valley Bank (SVB) por una ola de retiros masivos de sus clientes que dejó al establecimiento en dificultades para salir a flote por sí solo.



"Parece que cada vez más inversores miran hacia CS (Credit Suisse) como la próxima ficha más probable del dominó" en caer", comentó Neil Wilson, analista de Finalto. Pero si Credit Suisse tiene que hacer frente a "problemas existenciales", son otro tipo de dificultades, en su opinión. "Es realmente demasiado grande para entrar en quiebra", aseguró.

Otras plazas

La Bolsa de Londres cayó este miércoles 3,83 por ciento, su mayor retroceso desde la invasión rusa de Ucrania hace más de un año, por el temor de los inversores a una nueva crisis financiera entre las recientes turbulencias en el sector bancario.



Una portavoz del London Stock Exchange (LSE), la bolsa londinense, dijo a EFE que la anterior mayor caída del FTSE-100, que agrupa a las cien primeras sociedades por capitalización de mercado, fue el 24 de febrero de 2022, cuando bajó un 3,88 por ciento con el comienzo de la guerra en Ucrania.



Por su parte, el selectivo de Fráncfort cerró hoy con una bajada del 3,27 por ciento, arrastrado por las fuertes pérdidas de los bancos después de que el banco suizo Credit Suisse se desplomara en bolsa porque su principal accionista no le va a inyectar capital.

Respiro de un día en EE. UU.

El sector bancario estadounidense volvió este miércoles a los números rojos, con fuertes bajadas en casi todas las entidades, y particularmente en la banca regional, que el pasado lunes resultó la más afectada por el cierre en días previos del Silicon Valley Bank y el Signature Bank.



El breve respiro aportado por las medidas de choque anunciadas por el presidente Joe Biden solo duró un día, y hoy la espectacular caída del histórico Crédit Suisse (que llegó a desplomarse un 23 por ciento) abandonado por sus principales accionistas saudíes ha vuelto a repercutir en este lado del Atlántico.



El sector financiero, que el martes vivió un rebote del 2,19 por ciento, caía más temprano un 3,09 por ciento, solo superado en las bajadas por el sector energético.



Las caídas de los grandes bancos son generalizadas: JP Morgan perdía un 4,4 por ciento; Goldman Sachs, un 4,76 por ciento; Citigroup, un 4,95 por ciento; Wells Fargo, un 3,29 por ciento, y Bank of America, un 2,16 por ciento.



Empresas financieras no bancarias como American Express (-4,03 por ciento), Travellers (-3,37 por ciento) y Visa (-1,08 por ciento) no escaparonn en las mañana a los temores entre los inversores, que por lo demás se contagian también a la mayoría de sectores y empresas en una mañana depresiva en Wall Street.



Peor aún le iba a la banca regional, protagonista el lunes de enormes caídas: First Republic caía por debajo del 13 por ciento, después de ver su calificación degradada por S&P, y PacWest Bancorp lo hacía por debajo del 14 por ciento



* Con información de agencias