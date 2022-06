La de ayer fue otra jornada de pérdidas para la petrolera colombiana Ecopetrol. Sus acciones, tanto en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) como la que cotiza en la plaza de Nueva York (ADR), cayeron con fuerza.



Mientras en la plaza bursátil local el título de la petrolera retrocedió otro 13,61 por ciento, acumulando una pérdida de 27,3 por ciento desde el viernes 17 de junio hasta ayer, cuando se negoció al cierre de la jornada en 2.005 pesos, en la bolsa de la Gran Manzana el título de la compañía se contrajo 6,16 por ciento adicional, completando así un retroceso de 25,28 por ciento en ese periodo de cinco días.



Y mientras en la bolsa de Colombia esa pérdida acumulada es de 755 pesos, en Nueva York ha sido de 3,3 dólares.



El mal momento por el que pasa la petrolera colombiana en los mercados bursátiles se debe a la confluencia de varios factores, entre los que se cuentan no solo el riesgo político que están viendo los inversionistas ante el relevo presidencial que tendrá el país y la caída en el precio del petróleo en los mercados internacionales, ayer el barril de Brent bajó un 1,44 por ciento hasta los 110 dólares, sino también porque la compañía entra en un periodo exdividendo.



Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, explica que “la acción de Ecopetrol entró en período ex dividendo, es decir, quienes compren hoy (ayer jueves) la acción ya no recibirán el dividendo extraordinario que distribuirá la compañía. La acción descendió 316 pesos, superior al dividendo que repartirá la compañía de 168 pesos por acción; entonces, quien compra el título no recibirá ese beneficio, por lo que lo adquiere a un valor que descuente la magnitud del dividendo”, explica el experto.



No fue la única petrolera que vio golpeadas sus acciones en la jornada de ayer. ExxonMobil registró una caída de su título en la Bolsa de Nueva York de 3,1 por ciento hasta los 85,21 dólares; la acción de Chevron retrocedió 3,66 por ciento hasta los 142,43 dólares; la de Shell lo hizo en una menor proporción al bajar un 1,27 por ciento a 2.049,62 dólares, mientras que BP descendió 0,42 por ciento a 381,58 dólares.

Bolsas caen y dólar sube

Los mercados bursátiles latinoamericanos, en términos generales, registraron ayer otra jornada negativa.



La BVC registró el cuarto mayor descenso bursátil de ayer, entre un grupo de seis plazas, con un descenso de 2,42 por ciento frente al cierre del día anterior.

​

La mayor caída, por lo menos entre los países de la región Andina, corrió por cuenta de la bolsa peruana, seguida de la chilena.



En Colombia, como se mencionó antes, la acción de Ecopetrol, con un descenso de 13,61 por ciento respecto al cierre de ayer, fue el mayor retroceso entre las especies que cotizan en la BVC, donde de los 36 títulos que hacen parte de la cesta accionaria 27 cerraron en terreno negativo ayer jueves, seis registraron alzas en sus precios y tres terminaron sin variación.



Otras caídas importantes se dieron en la acción preferencial de grupo Argos y Cementos Argos, con 6,78 y 5,93 por ciento, respectivamente, según el reporte de la bolsa de valores.



Y mientras las acciones se mantienen en descenso, el dólar continúa fortaleciéndose frente al peso.



En efecto, la tasa representativa del mercado (TRM) se sitúa para este viernes en 4.068,75 pesos, elevándose más de 42,2 pesos frente a la que rigió el miércoles de esta misma semana.



No obstante, el precio de la divisa estadounidense alcanzó este jueves un máximo de negociación de 4.118,4 pesos, según reportes del Sistema Electrónico de Negociaciones de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



Juan Eduardo Nates, analista sénior de Divisas de Credicorp Capital, comentó que “ya veíamos el miércoles una caída importante frente al dólar relacionada con los resultados de la elección presidencial. La divisa alcanzó a tocar los 4.040 pesos resistiendo un poco y bajando hasta los 4.007 y 4.012 pesos que es una zona en la que se podría mantener mientras se conocen nuevos anuncios más certeros del electo presidente sobre la conformación de su gabinete”.



Señala, también, que la actual coyuntura internacional, alza de tasas en Estados Unidos, caída en los precios del petróleo y otras materias primas como el cobre, así como la percepción de una eventual recesión, está golpeando el desempeño de las monedas, particularmente las de economías emergentes. Por eso se observa una caída en el precio chileno asociada a la baja en los precios del cobre, mientras que al peso colombiano lo está golpeando el descenso en el costo del barril del petróleo, descenso que también afecta al real brasileño.



