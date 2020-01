En medio de caídas en el mundo, Bolsa de Colombia marca récord

Las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) volvieron a marcar un nuevo máximo en cinco años, luego de que su principal indicador, el Colcap, se situara en las 1.676,49 unidades, mostrando un avance de 1,07 por ciento.

Dicho repunte se dio justo en una jornada en la que la mayoría de las principales plazas bursátiles del mundo registraron pérdidas en medio de la tensión internacional desatada por los ataques de Estados Unidos.



Ese 3 de enero, los principales índices de la Bolsa de Nueva York cerraron en números rojos: el Dow Jones retrocedió 0,81 por ciento; el S&P 500, 0,71 por ciento y el Nasdaq, 0,79 por ciento.



En Europa, con excepción de la plaza bursátil de Londres, que avanzó 0,24 por ciento, las demás bolsas cerraron la segunda jornada del año en terreno negativo, entre estas la de París, Madrid y Fráncfort.

Las principales bolsas asiáticas, por su parte, tuvieron leves caídas, como la de Tokio, que lo hizo en un 0,76 por ciento, mientras que la de Shanghái retrocedió 0,05 por ciento.



Los coletazos de la tensión desatada por Estados Unidos en el inicio del 2020 también llegaron a las bolsas de Latinoamérica. Brasil y Chile cayeron 0,73 por ciento cada una, mientras que Perú, 0,43 por ciento. México salvó su jornada con un avance del 0,42 por ciento ese día.



Para la BVC, el repunte del viernes pasado no solo le permitió alcanzar un nuevo récord en menos de dos meses, el 5 de noviembre del 2019 el Colcap llegó a las 1.666 unidades, sino que los 1.676,49 no se veían desde el 29 de septiembre del 2014, cuando dicho indicador se situó sobre las 1.678 unidades, según registros de la plaza bursátil.



Los analistas ven que este año el mercado seguirá con valorizaciones interesantes, pero no al 21,4 por ciento real del 2019, entre otras razones porque el escenario sigue teniendo grandes retos, en especial, en lo internacional.



La apuesta es de una valorización del 10 por ciento con la que el Colcap llegue a las 1.800 unidades. En Casa de Bolsa, por ejemplo, advierten que el 2020 será “un año con alta volatilidad en los mercados globales”, pero su perspectiva para el mercado de renta variable es positiva, teniendo en cuenta una mejora de los resultados financieros de las empresas, entre otros factores.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS