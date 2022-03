A partir de este lunes 14 de marzo habrá ajustes en las negociaciones bursátiles de la Bolsa de Valores de Colombia, según lo dispone el artículo 3.2.1 de la Circular Única de la BVC.



“Se informa a las Sociedades Comisionistas de Bolsa que la hora de Nueva York cambia de 02:00 EST (Eastern Standard Time) a 03:00 EDT (Eastern Daylight Time) a partir del 13 de marzo del año en curso hasta el 6 de noviembre de 2022”, informó la BVC al mercado.



Así las cosas, el ajuste en los horarios de cotización irá hasta el 4 de noviembre de 2022, teniendo en cuenta que este cambio ocurre dos veces al año en las operaciones en Wall Street dado las modificaciones al horario de verano en primavera y al horario de invierno en otoño en EE. UU. (Eastern Standard Time y Eastern Daylight Time).



Dados estos ajustes, así quedaron establecidas las horas en las negociaciones bursátiles del mercado colombiano:

Rueda de contado

Instrumentos Continuo:



Preparación de Apertura: de 8:15 a.m. a 8:30 a.m. hora local



Mercado Abierto con Control de Precios: de 8:30 a.m. a 2:55 p.m. hora local



Subasta de Cierre: de 2:55 p.m a 3:00 pm hora local



Instrumentos Subastas



Subasta de apertura: de 8:30 a.m. a 9:00 a.m. hora local



Periodo de subastas: de 9:00 a.m. a 2:30 p.m. hora local



Subasta de cierre: de 2:30 p.m. a 3:00 p.m. hora local



Otros Instrumentos de renta variable



Preparación de Apertura: de 8:15 a.m. a 8:30 a.m. hora local.



Mercado Abierto sin Control de Precios: de 8:30 a.m. a 2:55 p.m. hora local



Subasta de Cierre: de 2:55 p.m. a 3:00 p.m. hora local



Repo



Preparación de Apertura: de 8:15 a.m. a 8:30 a.m. hora local



Mercado Abierto sin control de precios: de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. hora local



Rueda Mercado Global Colombiano (MGC)



Preparación de Apertura: de 8:15 a.m. a 8:30 a.m. hora local



Mercado Abierto con Control de Precios: de 8:30 a.m. a 2:55 p.m. hora local



Subasta de Cierre: de 2:55 p.m. a 3:00 p.m. hora local



BOCE (*)



8:00 a.m. a 3:40 p.m. hora local



SIBO (*)



8:00 a.m. a 5:00 p.m. hora local



TTVS



Preparación de Apertura: de 8:15 a.m. a 8:30 a.m. hora local



Mercado Abierto sin control de precios: de 8:30 a.m. a 6:00 p.m. hora local



La ruedas marcadas con (*) no presentan modificaciones en sus horarios actuales.