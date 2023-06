En la era digital cada vez es más usual que las personas realicen compras a través de la web con criptomonedas como bitcoin, el Doge, Ether y Binance Coin.



De acuerdo con la consultora Valora Análitik, Colombia ocupa el puesto número 15 de países con más transacciones de estas monedas en el mundo. Una posición que demuestra que la inversión en las mismas es popular en la economía de la nación.

Para asombro de muchos, lo anterior se evidencia en la apertura que las plataformas que ofrecen un servicio de venta han dispuesto para admitir, por ejemplo, el bitcoin como medio de pago.



Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en Colombia hay más de 680 establecimientos donde es permitido pagar con criptoactivos, en los que se pueden encontrar centros de tecnología, videojuegos y tiendas virtuales.



Tal es el caso que se puede adquirir hasta servicios de streaming, como Netflix y HBO, y comprar alimentos o cualquier artículo en supermercados de Éxito, Jumbo y Metro. Esto gracias a agencias que posibilitan el pago de los productos a través de un sistema de conversión del bitcoin.



El martes de la presente seman, el proyecto de ley de regulación de criptomonedas en Colombia (Ley 139 de 2021) superó su tercer debate en la Comisión VI del Senado, quedando así más cerca de ser convertirse en una ley.

Desde su lanzamiento en 2009, esta moneda digital ha incrementado su popularidad en el mercado bursátil. Foto: iStock

Pero eso no es todo, con la cripto, también puede pagar la membresía del gimnasio, hacer recargas a celular, ir a restaurantes, tiendas de ropa y hasta cancelar lo que su mascota necesita en Petshops, según 'Portafolio'.



De igual forma, que los artículos de tecnología y suscripciones a juegos en línea como los 'Play to again'.



Si bien es cierto que este método de pago puede representar una ventaja como adquisición monetaria, es importante que tenga en cuenta que esta moneda aún está en proceso de regulación, lo que la sigue haciendo vulnerable en cuanto a su seguridad.

Posibles riegos de las monedas digitales

Las implicaciones fiscales de comprar con criptoactivos pueden ser complejas. Foto: iStock

De acuerdo con la entidad financiera BBVA, antes de ejecutar cualquier compra con criptomonedas, es fundamental conocer los riesgos que implica su inversión.



-Volatilidad: el precio de bitcoin es altamente volátil, lo que significa que su valor puede fluctuar enormemente. Esto puede dificultar la predicción de cuánto costará su compra y también puede generar pérdidas sí el precio decae.



-Seguridad: el bitcoin es una moneda digital que se almacena en una computadora u otro dispositivo electrónico. Esto lo hace vulnerable al robo o la piratería y en caso de hurto no hay forma de recuperarlo.



-Impuestos: las implicaciones fiscales de comprar con criptoactivos pueden ser complejas. En algunos países, es posible que deba pagar impuestos sobre las ganancias que obtiene al usar esta moneda.

