En medio de la fuerte caída que ha experimentado el bitcóin en los últimos días, dos de las principales plataformas que negocian con criptos agravaron el nerviosismo en el mercado. Los retiros que pueden hacerlos inversionistas fueron suspendidos por Celcius Network y Binance. Esta última participa en los pilotos que se vienen adelantando en Colombia, en alianza con el Banco Davivienda y bajo la lupa de la Superintendencia Financiera.



La suspensión en Binance el lunes obedeció a asuntos técnicos que fueron superados el mismo día, mientras la de Celcius se debió a una decisión financiera relacionada con la volatilidad del mercado.



El constante desplome del bitcóin sigue preocupando a los inversionistas, solo ayer cayó 3 por ciento, con lo que logró acumular en una semana una pérdida de su valor del 28 por ciento.



Según Bloomberg, a primera hora del martes, dicho criptoactivo llegó a los 22.520 dólares. No obstante, durante la madrugada cayó un 10,25 por ciento, hasta tocar un mínimo de 20.800 dólares.



Esta no es una noticia que deje tranquilos a los inversionistas de los criptoactivos en Colombia, teniendo en cuenta que, según información de la Superfinanciera, la entidad no vigila ni responde por los riesgos en las operaciones de este tipo en el país, ya que hasta ahora se están llevando a cabo los pilotos de prueba.



Celsius Network, una de las páginas de préstamos criptográficos más grandes del mundo, tomó la decisión de pausar todos los retiros, intercambios y transferencias entre cuentas e indicó en un comunicado que veía esta medida como necesaria, con el fin de estabilizar la liquidez y las operaciones, mientras se toman decisiones para preservar y proteger los activos.



Binance dijo en la información oficial –publicada este martes– que esto se debía a una ‘transacción atascada’ en la cadena y que su equipo estaba trabajando en una solución para restablecer el servicio. Horas más tarde se indicó que el servicio se había restablecido y que los clientes ya podrían realizar retiros de sus criptoactivos.

“Es importante enfatizar que este retraso fue limitado y solo afectó al bitcóin. Los titulares aún podían retirar activos, incluido bitcóin, usando cualquier otra red”, dijo Binance.

Alza de tasas de interés

Uno de los principales motivos por los que las criptodivisas se están viendo afectadas tiene que ver con las subidas de los tipos de interés acometidas por los diferentes bancos centrales, que han endurecido sus políticas monetarias para controlar la inflación, aseguró Bloomberg.



Por otro lado, según Sergio Ávila, analista de mercados de IG, la inflación de Estados Unidos, que llegó a 8,6 por ciento en mayo, hace que el mercado estime subidas más agresivas de los tipos de interés de los bancos centrales y presione a la Reserva Federal estadounidense (Fed) para incrementar más sus tasas.



“Las subidas de las tasas de interés afectan negativamente a la tecnología, a todos los sectores que tienen que ver con el crecimiento y, por supuesto, a las criptomonedas, que se ven condicionadas de la misma manera” añadió Ávila.

Afectación a Colombia

En Colombia se lleva a cabo un piloto en el sandbox (laArenera) de la Superfinanciera en el que participan seis entidades financieras (Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá y Coltefinanciera), así como las Sedpes Movii, Powi y Coink, en alianza con varias plataformas que transan con criptoactivos.



Expertos del tema opinan que el ‘criptoinvierno’ no tendría por qué afectar las operaciones con bancos porque la custodia y la responsabilidad es de los exchangers.



Agregan, además, que tampoco se tiene porqué afectar el piloto que se lleva a cabo bajo la supervisión de la autoridad del mercado, dado que las operaciones que se suspendieron en algún momento “no son las del sandbox”.



En la página de internet de la Superfinanciera se indica, con relación al piloto de criptos, que estas pruebas y las instrucciones particulares otorgadas en el marco de ‘laArenera’ no significa que se generen modificaciones en el marco regulatorio colombiano que rige a los criptoactivos y tampoco cambia la asignación de responsabilidades en la información y manejo de riesgos de este tipo de transacciones.



La entidad recalca que no puede entenderse como una autorización para que este dinero entre dentro del sistema financiero. Esto indica que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) no vigila ni responde por los riesgos en las operaciones de este tipo, mientras se lleve a cabo este proceso de análisis y estudio dentro del mercado colombiano.

Pilotos con ‘criptos’ avanzan sin problemas

Como se recuerda, en Colombia la Superintendencia Financiera lleva a cabo un piloto para operaciones de compra y venta de criptoactivos en el sandbox (LaArenera) con el cual busca analizar la posibilidad de que las entidades vigiladas puedan incursionar en este nuevo mercado de manera controlada y bajo unas reglas de juego claras.



Dichas pruebas, que en principio irían hasta marzo del presente año, momento a partir del cual la autoridad del mercado entraría a analizar los resultados de las mismas, se extenderá hasta diciembre del 2022.



De estas primeras pruebas, que se extenderán hasta finales de este año, hacen parte los bancos de Bogotá, que lleva a cabo estas pruebas con las plataforma de criptoactivos Bitso y Buda; Bancolombia con Gemini Digital Assets S.A.S. y Davivienda, precisamente, con Binance, que esta semana reportó algunos inconvenientes en su plataforma tansaccional.



Por su parte, la compañía financiera Coltefinanciera está en este proyecto con Obsidiam S.A.S., mientras que la Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpes) Movii y Coink están aliadas con Bitpoint Colombia y Banexcoin, respectivamente.



Según lo establecido por la Superfinanciera, cada entidad podrá participar en ese piloto con un máximo de 5.000 clientes activos en cada una de las plataformas.



Deben ser personas naturales, mayores de 25 años, quienes podrán realizar operaciones de (cash-in o cash-out) en el producto de depósito a nombre de la plataforma de criptoactivos por un monto acumulado mensual máximo de 49,9 millones de pesos.



El Tiempo