La liquidación de las criptomonedas cobró fuerza el lunes, con el bitcóin que cayó a un mínimo de seis meses mientras que otros tokens digitales sufrían pérdidas aún mayores.



El bitcóin se hundió hasta un 6,6 por ciento y cayó por debajo de la marca de los 34.000 dólares, continuando un retroceso de seis días. El ether retrocedió un 7,6 por ciento para tocar los 2.201 dólares, también el nivel más bajo desde julio.



En todo el espectro de las critptomonedas, los mercados estaban en un mar de rojo, con SOL, de Solana, y ADA, de Cardano, que se desplomaron un 19 y un 13 por ciento, respectivamente, según datos compilados por CoinGecko.

Los operadores apuntan a las señales restrictivas de la Reserva Federal y a una venta masiva de acciones tecnológicas como razones para que los operadores se retiren de los activos de riesgo

Las criptomonedas se han visto sometidas a una presión de venta generalizada en los últimos días, y los operadores apuntan a las señales restrictivas de la Reserva Federal y a una venta masiva de acciones tecnológicas como razones para que los operadores se retiren de los activos de riesgo.



Desde su máximo histórico en noviembre, el bitcóin ha caído más del 50 por ciento.



“No creemos que sea algo malo que la volatilidad del mercado quita algo de aire a los rincones más especulativos del mercado”, dijeron estrategas liderados por Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management.



El coeficiente de correlación de 40 días para el token digital y el Nasdaq 100, con una alta ponderación de acciones tecnológicas, alcanza casi 0,66, el mayor en datos compilados por Bloomberg desde 2010. Una correlación similar con el S&P 500 también se encuentra en un récord.



Las acciones expuestas a las criptomonedas caían en las primeras operaciones. MicroeStrategia inc. se desplomó alrededor del 12 por ciento, mientras que los mineros de bitcóin Marathon Digital Holdings Inc. y Riot Blockchain Inc. perdieron porcentajes similares.



Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Financial Pty Ltd., dijo que el sector está “muy sobrevendido, pero el impulso es a la baja y es probable que se vendan los repuntes”.



Peter Berezin, estratega jefe global de BCA Research Inc., es escéptico sobre el bitcóin en general, aunque ve la posibilidad de un impulso a corto plazo si las acciones se recuperan. Su objetivo a largo plazo es de solo 5.000 dólares. Los inversionistas que busquen cubrir el riesgo deberían considerar ir en largo con Cardano, Solana y Polkadot frente al bitcóin, litecóin y dogecóin, dijo.



