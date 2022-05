Las llamadas criptomonedas no pasan por su mejor momento, pues su valor ha sufrido serios golpes por cuenta de la alta inflación que experimentan las economías del mundo y los efectos que produce la confrontación bélica de Rusia y Ucrania, entre otros factores. Solo en un día las principales 'criptos' perdieron unos 200.000 millones de dólares encabezadas por el bitcoin que acumuló un retroceso de 20 por ciento en cinco jornadas.



Los inversores están retirando sus inversiones en estos valores que se han visto perjudicados por la alta inflación, la política agresiva de subida de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y por la revisión a la baja de las proyecciones económicas, entre otros fenómenos.



En medio de caídas generalizadas en el mercado de las criptomonedas, TerraUSD rompió esta semana su paridad con el dólar y su precio se ha hundido de forma progresiva, al igual que ha ocurrido con Luna, otra criptodivisa vinculada a esta, que también ha perdido gran parte de su valor.



Analistas citados por CNBC apuntan que el colapso de TerraUSD ha aumentado el temor a un mayor contagio bajista del mercado, lo que aumenta, a su vez, el escepticismo de algunos grandes inversionistas sobre el futuro de estos criptoactivo, entre estos Warren Buffett, uno de los empresarios estadounidenses más importantes.

Fuertes críticas

El magnate aseguró hace unos días en una reunión en su empresa Berkshire Hathaway, que el bitcoin no es un activo productivo y no produce nada. Además, destacó que aunque tiene magia, por lo general, las personas le adjudican este atractivo a cualquier cosa.



"Si sube o baja en el próximo año, o en cinco o diez años, no lo sé. Pero lo único de lo que estoy bastante seguro es que no produce nada... Tiene magia y la gente le ha dado magia a muchas cosas", explicó el inversionista, según 'CNBC'.

En general, para el empresario el bitcoin no representa ningún valor real porque no ofrece dinero real: "Los activos, para que tengan valor, tienen que entregar algo a alguien. Y solo se acepta una moneda", aseguró.



Para explicar mejor su posición frente a la criptomoneda, Buffett dio un ejemplo: "Si me ofreces una participación del 1 por ciento en todas las tierras de cultivo de los Estados Unidos por 25.000 millones de dólares, le escribiré un cheque esta tarde y por 25.000 millones ahora soy dueño del 1 por ciento de las tierras de cultivo. Si me ofreces el 1 por ciento de todas las casas de apartamentos en el país y quieres otros 25.000 millones, te extenderé un cheque, es muy simple. Ahora bien, si me dijeras que eres dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofreciste por 25.000, no lo tomaría porque, ¿qué haría con él? Tendría que revenderlo de una forma u otra. No va a hacer nada. Los apartamentos van a producir rentas y las granjas van a producir alimentos".

Otras preocupaciones

El analista de Julius Baer Sipho Arntzen señala que el desplome de TerraUSD ha tenido "un fuerte efecto dominó en todo el ecosistema de criptomonedas", donde muchos participantes cuestionan la estabilidad real de las 'stablecoins'.



El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insistió este jueves durante una intervención en la reunión anual de ISDA en los riesgos que supone la inversión en criptoactivos, e indicó que la mayoría de los que existen en la actualidad "no pueden asociarse a términos como solidez o estabilidad".



La Unión Europea (UE) ultima una normativa, conocida como MiCA, para regular este tipo de activos. De Cos destaca el rápido crecimiento del mercado de criptoactivos, que en 2021 suponía tres billones de dólares frente a los 16.000 millones que tenía cinco años antes, aunque todavía representan solo el 1 por ciento de los activos financieros mundiales y la exposición de los bancos a día de hoy es limitada.



Desde eToro señalan que la exposición a los criptoactivos es muy alta sobre todo en inversores minoristas, pero no en los institucionales. El cofundador de TerraUSD, el surcoreano Do Kwon, tras intentar sin éxito estabilizar la caída recurriendo a sus reservas de bitcóin, avanzó que van a explorar opciones para atraer capital externo y que buscará "reconstruir" esta divisa digital con un mecanismo respaldado con reservas de un activo en lugar del algoritmo con el que funcionaba hasta ahora.



Resumen de agencias

*Con información de AFP