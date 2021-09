Con 1.245 operaciones despegó el piloto de criptoactivos en la banca

Con cerca de 1.245 operaciones, a través de las cuales ya se movilizaron los primeros 217,3 millones de pesos para compra y venta de criptoactivos, Colombia entró de lleno a este nuevo mercado, pero, a diferencia de otros países, en un ambiente controlado por las propias autoridades del mercado.



(Lea también: ‘Mantener la reactivación económica dependerá de disciplina social’)

Esas operaciones de cash-in (28 por cerca de 96,6 millones de pesos) y cash-out (964 por valor de 120,8 millones) corresponden a las de la sociedad especializada en depósitos y pagos electrónicos Movii (en alianza con Bitpoint), una de las siete entidades que aplicaron a este piloto convocado por la Superintendencia Financiera a inicios de este año, a través de ‘laArenera’ (sandbox), tal como anticipó EL TIEMPO en su momento.



(Le puede interesar, además: Las herramientas que dio la tributaria para superar el golpe de la pandemia)



De estas primeras pruebas, que se extenderán hasta finales de este año, también hacen parte los bancos de Bogotá, que iniciaría operaciones esta semana; Bancolombia y Davivienda; la compañía financiera Coltefinanciera, así como las Sedpes Powi y Coink.

¿Quién vigila?

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Castaño, superintendente Financiero. Foto: Abel Cárdenas

Con este piloto se busca conocer qué tan dinámico puede ser este mercado, los obstáculos y su viabilidad, para que a futuro cualquier persona en Colombia pueda hacerlo dentro de un ambiente transparente y claro para todas las partes.



De ahí que entidades como el Banco de la República, la Superintendencia de Sociedades, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entre otras, hagan parte de este ensayo, señaló Jorge Castaño Gutiérrez, superintendente financiero.



Agregó que las demás entidades habilitadas se irán incorporando poco a poco, pues tienen hasta diciembre para realizar sus pruebas. Una vez esta etapa concluya, se iniciará la fase de análisis de los resultados, la cual se extenderá hasta marzo, cuando se tendrá una evaluación completa y unos resultados definitivos sobre la viabilidad del mecanismo.

Primera experiencia

Hernando Rubio, fundador y presidente de Movii, señaló que: “Ser los primeros en permitir operaciones de depósitos y retiros a cuentas exchange ha sido un aprendizaje inmenso de lo que nuestros usuarios quieren y usan. Venimos experimentando una curva creciente de usuarios utilizando criptos y hemos confirmado lo que ya sabíamos: que la gente en Colombia tiene mucho interés y curiosidad por operaciones en estas monedas digitales”.



El directivo reconoció, además, que no solo están en un proceso de aprendizaje sino también en un constante esfuerzo por mejorar la experiencia al cliente para hacerles el comienzo mucho más fácil y con la menor fricción posible, en especial, para entregarles un producto que les resulte útil en su día a día. “Colombia es un país con una buena aceptación social de criptos que hasta el momento no se había conocido, y este proceso con ‘laArenera’ va a empezar a visibilizarla”, precisó el directivo.



(Siga leyendo: Claves para entender cómo funciona el bitcóin en El Salvador)

Los que siguen

Castaño Gutiérrez confía en que esta operaciones comiencen a cobrar fuerza con la entrada al ruedo de los grandes bancos que aplicaron. De hecho, la siguiente entidad en dar este paso, que podría ser esta semana, será el Banco de Bogotá con uno de sus aliados, Buda; en tanto se espera que la estructuración de las operaciones con Bitso estén listas para octubre, indicaron las directivas del banco.



En la Superfinanciera comentan que la entidad ya cuenta con la autorización para iniciar con Buda y advierten que los bancos han sido muy cuidadosos en todo el proceso de selección y estructuración de estas operaciones, razón por la cual se han tomado su tiempo para iniciar sus respectivas pruebas.



De hecho, en Bancolombia y Davivienda indicaron que avanzan en esos procesos y que por ahora no darían más detalles al respecto. “Hasta que no tengamos muy probados los procesos, no hablaremos del tema. Se trabaja con un equipo especializado en el tema, pero nada todavía para anunciar”, indicaron en el Banco Davivienda.



(En otras noticias: Compras por Amazon se podrían hacer con criptomonedas)

La mecánica

Al referirse a esta iniciativa, Óscar Bernal, vicepresidente de Tecnología del Banco de Bogotá, dijo que una de las motivaciones que los impulsaban era “ser parte activa de la transformación digital del país, así consideramos valioso participar en la construcción de la posible regulación que habilitaría las operaciones con criptoactivos en el marco normativo colombiano”.



La entidad participará en ese piloto con 5.000 clientes activos (el máximo permitido) en cada una de las plataformas, personas naturales con cuenta bancaria, mayores de 25 años, quienes podrán realizar operaciones de (cash-in o cash-out) en el producto de depósito a nombre de la plataforma de criptoactivos por un monto acumulado mensual máximo de 49,9 millones de pesos.

El Banco de Bogotá participará con 5.000 clientes activos en cada una de las plataformas, personas naturales que podrán hacer operaciones de por un monto acumulado mensual máximo de $ 49,9 millones. FACEBOOK

TWITTER

En principio, se pensaba que la entrada de las entidades sería más rápida, pero algunas han sido bastante prudentes en la selección de las plataformas aliadas con las que harán las pruebas; de hecho, algunas no terminan de definir con quién estarán en ‘laArenera’.



“Los movimientos se están dando y hay que aprender a lidiar con todo este tema del riesgo reputacional, pero es un proceso que debería tener lista en diciembre una evaluación preliminar y a marzo del próximo año unas conclusiones sobre si realmente se abre para que cualquier persona pueda hacerlo”, enfatizó Castaño Gutiérrez.

Las entidades y sus aliados

La incursión de algunas entidades financieras del país en el negocio de los criptoactivos se hará de la mano de firmas especializadas en ese mercado en el mundo, como Binance, Gemini, Panda, Bitpoint y Benexcoin, entre otras, así:

1. Banco de Bogotá

Trabajará con Buda y Bitso. La primera, fundada en 2015 en Santiago de Chile. Opera en Colombia, Perú y Argentina; la segunda fue creada en el 2014 y opera en Argentina, Brasil y México.

2. Bancolombia

Iniciará su piloto con Gemini (2014), compañía de intercambio de criptomonedas localizada en Estados Unidos y que está regulada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Es considerada la primera plataforma de intercambio de Ether y una de las más seguras.

3. Banco Davivienda y Powi (Sedpe)

Tendrían como aliado a Binance, una de las mayores plataformas de intercambio de criptoactivos en el mundo, con presencia en más de 40 países. Esta alianza aún no está confirmada y podría haber cambios en los próximos días.

4. Coltefinanciera

Su aliado es Obsidiam, empresa con sede en Costa Rica. Esta plataforma cuenta, según sus directivas, con un ecosistema completo de comercio de criptomonedas con altos estándares de seguridad.

5. Coink (Sedpe)

Trabajará con Banexcoin, plataforma de origen peruano con cerca de tres años de operaciones y vigilada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú.

6. Movii (Sedpe)

Sus aliados son Panda y Bitpoint. La primera es una compañía colombiana que surgió en 2017 para el intercambio de criptomonedas y cuenta con sedes en Portugal y Panamá. La segunda, a su vez, es uno de los mayores operadores de criptoactivos en Latinoamérica y subsidiaria de Remixpoint, Inc., grupo empresarial japonés listado en la Bolsa de Tokio y vigilado por las autoridades de dicho país.

EL TIEMPO