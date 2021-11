El bitcóin cae hasta situarse en el nivel de los 60.000 dólares

El bitcóin se desplomó un 10 por ciento y llegó al nivel de los 60.000 dólares. De esta manera, se aleja de los máximos históricos que marcó la semana pasada, cuando rozó los 69.000 dólares.



Estas caídas se dan en medio de la insistencia de China de que las criptomonedas son ilegales y de que el país controlará que las empresas estatales no lleven a cabo actividades relacionadas con estas.



En concreto, la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China, principal órgano de planificación económica del país, declaró que no están emitidas "por autoridades monetarias" y "no son reales".



Por otro lado, la criptomoneda bajó después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un histórico plan de infraestructuras, por valor de 1,2 billones de dólares, que incluye normas para las empresas que manejan criptodivisas.



“Hemos visto la firma del proyecto de ley de infraestructura de EE. UU., que ha iniciado una liquidación de comerciantes preocupados por la regulación y los impuestos”, le dijo a Bloomberg Hayden Hughes, director ejecutivo de Alpha Impact, una plataforma de comercio social.



* Con información de agencias