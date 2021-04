Bitcóin alcanza un nuevo máximo histórico

El bitcóin avanzó a un máximo histórico cuando el ambiente en las criptomonedas se volvió alcista antes de la salida a bolsa de Coinbase Global Inc. esta semana. La moneda subió hasta 5,3% a US $63.179, superando el máximo anterior de marzo.

Acciones expuestas a la criptomoneda tales como Riot Blockchain Inc. y Marathon Digital Holdings Inc. también avanzaron en las negociaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos.



Los alcistas de las criptomonedas llegaban en masa a medida que una creciente lista de compañías adopta el bitcóin, pese a que los escépticos dudan de la durabilidad de su auge.



En una de las señales mas potentes de la creciente aceptación de las criptomonedas por parte de Wall Street, Coinbase saldrá a bolsa en el Nasdaq el 14 de abril con una valoración de alrededor de US$100.000 millones.



El debut de Coinbase "marcará la primera coyuntura oficial entre la vía financiera tradicional y el camino alternativo de las criptomonedas", escribió en una nota Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote.



"Como tal, una adición exitosa al Nasdaq debería actuar como respaldo de las criptomonedas por parte de los inversionistas tradicionales".



Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley anunciaron planes para ofrecer a sus clientes acceso a inversiones en criptomonedas. A principios de este ano, Tesla Inc. reveló una inversión de US$1.500 millones en bitcóin y más recientemente comenzó a aceptar la moneda como medio de pago para automóviles eléctricos.



No obstante, los escépticos argumentan que las monedas digitales se han visto infladas por estímulos que también han enviado acciones a récords.



Reguladores de todo el mundo están intensificando la supervisión y poniendo en duda su utilidad como moneda. Isabel Schnabel, miembro del Comite Ejecutivo del Banco Central Europeo, calificó al bitcóin como "un activo especulativo sin ningún valor fundamental reconocible" en una entrevista con 'Der Spiegel' este mes.



BLOOMBERG