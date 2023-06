Luego de una década de haber puesto en operación su aplicación móvil, BBVA Colombia se lanza con una app renovada y versátil, con la que sus clientes tendrán más de 200 opciones de servicios financieros que podrán consultar de manera rápida y segura, dos de los atributos más importantes que incorporaron las directivas de la entidad española para beneficio de sus más de 32 millones de usuarios digitales en el mundo, de los cuales 2,6 millones están en Colombia, según Gregorio Blanco, vicepresidente de Ingeniería de BBVA en el país.



(Lea también: Billeteras digitales continúan jalonando la bancarización de los colombianos)

El directivo le explicó a EL TIEMPO, cuáles son los principales atributos y beneficios de su renovada aplicación móvil y las perspectivas que tienen de ponerla en operación en el país, luego de hacerlo en España, México, Argentina, Perú, Uruguay.

¿Por qué esta renovación llega hasta ahora al país?

La verdad es que la plataforma anterior salió hace 10 años y ha sido un referente indiscutible en el país indiscutible, la número uno. Ahora, nos hubiésemos conformado con ser los líderes, pero pensamos que los clientes del país se merecen esta experiencia y evolución. Era una app relativamente nueva y los otros países dentro del grupo que no contaban con esta aplicación tan nueva, pues fueron entrando en ese desarrollo antes que Colombia. Ahora, a Colombia esto le ha permitido tener más opciones que los otros países, lo que permitirá a los clientes en el país aprovechar todas las funcionalidades.



(Le puede interesar, además: Pandemia asestó duro golpe al efectivo y llevó la bancarización a 76 % en Latinoamérica)

¿Qué los lleva a renovar esa aplicación?

Facebook Twitter Linkedin

Gregorio Blanco, vicepresidente de Ingeniería de BBVA en Colombia. Foto: El Tiempo / cortesía

BBVA es un referente digital en el sector financiero global desde 2007, porque cree que ese ese el camino y esa es la apuesta del banco para facilitarle la vida a los clientes vía aplicaciones digitales, para que tengan buenas experiencias en la contratación de los productos. Durante estos años ese ADN, esa voluntad decidida del banco se ha concretado en la creación de una experiencia digital en su aplicación móvil, que ha sido galardonada en España y esa experiencia se ha ido llevando a las distintas geografías donde el banco tiene presencia, España, México, Argentina, Perú, Uruguay y ahora en Colombia, donde los clientes podrán beneficiarse de esa experiencia digital.



En el mundo son 32 millones de usuarios de esa experiencia digital, 600 millones de accesos mensuales y 12 millones de transferencias con volúmenes por segundo de alrededor de 5.000 transacciones.



En Colombia esas cifras son: 2,3 millones de usuarios de banca móvil, 1,3 millones de accesos diarios, 500.000 consultas de datos y productos y los clientes pagan sus préstamos a un ritmo de 50.000 transferencias por día, 20.000 pagos de servicios, 10.000 recargas de celular, el uso es intensivo con picos de 250 transacciones por segundo en la nueva aplicación.

¿Cuáles son los principales cambios que trae la app?

Lo primero es la experiencia de usuario, que ha sido reconocida a nivel mundial, nuevos menús, acceso a la información, contratación de productos, es una herramienta digital mucho más amigable con los usuarios.



Nosotros cuidamos mucho la salud financiera de nuestros clientes, tenemos que hacerles la vida más más fácil a los clientes, entonces, dentro de la aplicación, al ingresar se puede apreciar el 'financial manager' o administrador de finanzas personales, a través del cual les ayudamos a las personas a entender dónde gastan su dinero, en qué se lo gastan, con lo cual pueden hacer planes de ahorro para que cuiden sus finanzas. Enviamos alertas con las fechas de pago de sus préstamos, para que acordarse de ello sea la última de sus preocupaciones.



Además, la información de cada uno de sus productos y de las operaciones que hace con estos es mucho más clara en términos del estado de sus productos, qué ha hecho con estos para que lo tenga presente en todos sus movimientos. Es decir, cuenta con todas las notificaciones necesarias para que tenga el pleno control de sus finanzas.

Dentro de esos atributos, ¿cuál cree que impactará más a los clientes?

Destacaría que la velocidad. La versión anterior tenía 10 años y hemos renovado por completo toda la tecnología, por lo que las operaciones que se realizaban antes duraban en promedio unos dos segundos, y con la nueva el tiempo medio de transacción es de 182 milisegundos, lo que hace que es infinitamente más fluido y que la interacción sea diferencial. Si antes se hacían 10 o 12 interacciones de distintas consultas, ahora con la velocidad actual llegamos a 20 por cada 'logeada'.



Adicional a esto está la seguridad, porque este es un factor clave en este frente y las finanzas de las personas y en la aplicación hay un uso extensivo de la biometría, para entrar y para firmar todas las operaciones digitales.

¿Qué nivel de biometría han incorporado?

Si antes se dependía de un CBS, el cual puede llegar a ser no tan seguro por eventos de duplicados de SIM no pedido por el cliente, eso ya no sucederá, porque todo ese sistema se cambia por la huella biométrica de la persona, será el rostro de la persona que autorice las operaciones. Todo esa biometría se refuerza, a través de la app, porque el cliente podrá seguir utilizando la clave dinámica, permite hacer compras por internet con más seguridad. Al no tener esa clave dinámica será mucho más difícil que se cometan fraudes y se apoderen de los recursos de los clientes.

También hay mayor poder de elección para los clientes, en términos de cómo quieren actuar, es decir, si hay alguien que quiere seguir usando clave lo puede hacer, o si prefieren ir al cajero o hacerlo con la cédula sin moverse de casa.

¿Cuál será el siguiente paso?

Lo que más ilusión nos hace son todos los nuevos productos que se tendrán al ser una experiencia global, con más de 250 funcionalidades que pueden aprovechar los clientes que pueden escalar a 500 con el tiempo.



También vamos a salir pronto con pagos QR que era una deuda que teníamos con nuestros clientes, pero todo lo que viene nos hace mucha ilusión, debido a la alta gama de funcionalidades que tendrán los clientes del banco con esta renovación de la app móvil, en la que se invirtió el esfuerzo de un equipo multidisciplinario trabajando 24/7 durante 18 meses desde México y España.