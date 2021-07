Este es el listado de los bancos más grandes del mundo

La revista inglesa The Banker publicó el listado de los 1.000 bancos más grandes del mundo en 2021 donde los cuatro primeros puestos son para entidades chinas.



Lidera el escalafón ICBC, seguido de China Construction Bank, Agricultural Bank of China y Bank of China.



Después aparecen los estadounidenses JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup. En el octavo lugar se encuentra el británico HSBC Holdings, en el noveno Wells Fargo y cierra el top 10 el japonés Mitsubishi UFJ Financial Group.

¿Cuáles son los más grandes en la región?

En Brasil están los 4 bancos más grandes de América Latina. El primero que aparece en el listado es Itaú Unibanco Holding, que ocupa el puesto 75 a nivel global. Después, aparece Banco do Brasil (81), Banco Bradesco (86) y Caixa Econômica Federal (124).

De acuerdo con The Banker, estos cuatro grandes bancos son lo suficientemente sólidos como para absorber los choques económicos.



“A pesar de ello, su rentabilidad se vio afectada y, si bien se mantuvo en números negros, las ganancias antes de impuestos en Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Banco Bradesco y Caixa Econômica Federal se redujeron en dos dígitos”, indica la revista.



El quinto banco más grande de América Latina es Grupo Financiero Banorte (puesto 182 a nivel global) y el sexto es el colombiano Bancolombia (250 a nivel general).



El siguiente banco local que aparece en el listado de la revista inglesa para 2021 es Banco de Bogotá. Este ocupa el puesto número sexto en la región y el 322 a nivel global.



Después aparece Davivienda en el puesto 17 de los bancos más grandes de la región y en el 468 a nivel mundial.



“Los bancos colombianos ingresaron el año en un entorno económico mejor. Los préstamos totales brutos crecieron para los cinco bancos más grandes, ya sea marginalmente o hasta alrededor de una décima parte”, indicó The Banker.



Estos son los 10 primeros en América Latina:

1. Itaú Unibanco Holding (Brasil)

2. Banco do Brasil (Brasil)

3. Banco Bradesco (Brasil)

4. Caixa Econômica Federal (Brasil)

5. Grupo Financiero Banorte (México)

6. Bancolombia (Colombia)

7. Banco de Crédito e Inversiones (Chile)

8. Banco de Chile (Chile)

9. Banco BTG Pactual (Brasil)

10. Banco de Bogotá (Colombia)



