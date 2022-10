Bancolombia informó que la opción 'Bolsillos', que fue diseñada para que el usuario pueda separar dinero para otros gastos, se visualizará de forma independiente al saldo de la cuenta de ahorros.



"En los próximos días la plata de tus bolsillos no se mezclará, la verás independiente a la plata que tengas en tu cuenta de ahorros, si quieres conocer tu saldo total entra a 'Detalle del producto'. ¡Tranquilo! Tu plata está segura en los bolsillos", dice el comunicado de Bancolombia.



El dinero de los bolsillos siempre está disponible, se puede seleccionar categorías al momento de ahorrar (viajes, salud, alimentación, transporte, educación, etc) y la meta a ahorrar.



