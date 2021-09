Multa a Bancolombia por cobrar de más en créditos de vivienda

La Superintendencia Financiera impuso una multa de 500 millones de pesos a Bancolombia debido a que en el periodo comprendido entre el 1 de junio del 2018 y el 26 de septiembre del 2019 cobró tasas de interés en créditos de vivienda a largo plazo superior a las establecidas.



La entidad estableció que el banco cobró estas tasas respecto de 1.742 créditos de vivienda a largo plazo correspondiendo a 1.568 créditos VIS y 174 créditos NO VIS.



Así, por ejemplo, dentro del crédito No. 52990007970, reportado por la entidad como un crédito VIS, la tasa cobrada por Bancolombia fue de 16,95 por ciento, mientras que la máxima permitida para dicho crédito, era de 12,54 por ciento.



“Es clara y probada la conducta reprochada al Banco, consistente en el cobro de tasas de interés en créditos de vivienda sin atender los límites legales previstos”, asegura una parte del texto de la Superfinanciera.



El pago deberá efectuarse a más tardar el día hábil siguiente al de la fecha de la ejecutoria de la presente resolución. En caso de no realizarse se causará un interés equivalente a una y media veces (1,5) el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo período sobre el valor insoluto de la sanción.



