Aunque el panorama económico global y del país no está despejado, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, confía en que en el cierre del 2023 no se vayan a presentar sorpresas que precipiten un aterrizaje más forzoso del que se prevé en la economía.



El directivo, en entrevista con EL TIEMPO, se refirió a la nueva fase a la que entran las reformas sociales del Gobierno Nacional. Dice que la laboral debe enfocarse en generar más empleo en el país y que de la pensional le preocupa que los fondos privados queden limitados en sus recursos.



"Si hay una percepción de que, por ejemplo, la reforma laboral aumentará de manera desproporcionada los costos laborales para las empresas formales, eso puede postergar un poco las inversiones", aseguró.



El presidente de Bancolombia también habló de lo que se espera en materia de inflación, tasas de interés y la dinámica de crédito para impulsar la economía.

¿Le preocupa el resultado final de las reformas?

Hablar de una reforma sobre una evolución de la regulación en pensión, en salud y en el tema laboral es positivo, son temas que el país tiene que discutir, pero creo que en eso hay que balancear los temas. Ahora hay cosas que sí creo que deberían ser parte de la discusión, como los objetivos de esas reformas.



¿Qué me preocupa, por ejemplo, en la pensional? Que unos actores muy importantes en el mercado de capitales, como los fondos privados (AFP), queden limitados en sus recursos, lo cual tendrá un efecto en la disponibilidad de recursos con los que se financian las obras de infraestructura que necesita Colombia, porque una carretera se financia a 20 años.



Ese es un asunto que me preocupa y que debería ser parte del debate, además de otros temas. Claramente, permitir que personas que no han tenido acceso a una pensión lo tengan es muy positivo, pero insisto, hay que balancear los temas y la discusión.



Y las otras reformas...

La laboral se tiene que enfocar en cómo se genera más empleo para bajar la tasa de desempleo, cómo se combate la informalidad, incluso, tenemos que abordar la pensional y la laboral con esa visión, porque estos son problemas muy graves para el país, donde un grueso número de personas no tienen acceso a unos beneficios fundamentales para su bienestar.



Pero, además, está el tema de la salud y cómo se les prestan esos servicios a quienes gozan de cobertura en la actualidad, pero no están teniendo acceso a dichos servicios porque no hay hospitales o centros de salud suficientes, sobre todo en las zonas más rurales, más apartadas. Esos temas creo que son los que deberían estar hoy en el foco de las discusiones.

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. Foto: Juan Carlos Mora

¿Qué tanto ayudarán esas reformas en el ajuste que necesita el país?

Es claro que si hay una percepción de que, por ejemplo, la reforma laboral aumentará de manera desproporcionada los costos laborales para las empresas formales, eso puede postergar un poco las inversiones.



Entonces, esos efectos solo de los costos que pueden estar percibiendo los empresarios pequeños, porque no son los grandes, sí puede generar en algún momento que haya menor dinámica económica, porque un poco es esperar a ver cómo se comportan los costos laborales.



¿Ve el cierre del año muy apretado?

Vemos que la inflación empieza a marcar una tendencia a la baja, el dólar ha perdido algo de fuerza frente al peso, es decir, lo que muestra una situación positiva.



En el segundo semestre esperamos que la inflación baje de manera más acelerada, y eso generará una expectativa de que las tasas (del Emisor) bajarán, y si esto sucede, tendremos un segundo semestre con comportamientos positivos que nos pueden poner quizás en la parte más alta del crecimiento esperado.



Claro que hay una dispersión grande en lo que piensan los analistas del crecimiento, desde unos que hablan del 0,5 por ciento y otros que apuntan al 1,7 por ciento. Yo me inclino a que vamos a estar por el rango más alto de esas predicciones.

Le preocupa que algo se pueda atravesar en ese propósito...

En la inflación hay un tema central y es qué tan rápido llega El Niño y cuál será su intensidad. Ahora soy un convencido de que si se sostiene el valor del dólar, eso quitará presión sobre los precios de los importados y generará un tema positivo.



Y en cuanto a los (precios) regulados, espero que ahí también baje la presión, entonces soy optimista de que sí vamos a tener una luz para que el Emisor empiece a cambiar su postura monetaria y baje las tasas más pronto, que es lo que la economía necesita.

Pero muchos ven que un recorte de tasas prematuro puede frenar el curso que trae la inflación...

Pero lo que hemos hecho en Bancolombia al bajar nuestras tasas es encontrar esos puntos en los cuales podemos hallar ese balance. La baja de tasas en tarjetas de crédito está focalizada solo en 1,3 millones de tarjetahabientes con cupo máximo de hasta 4 millones de pesos, no es para toda la cartera, precisamente para mantener un equilibrio.



Estamos transmitiendo un mensaje a esas personas que probablemente tengan una situación que es más retadora, desde el punto de vista financiero, de que su costo financiero baje para que puedan enfrentar esa situación particular, lo mismo en microcrédito e hipotecario, son nichos de mercado muy específicos, pero mantenemos una postura acorde con la política monetaria para no ir en contravía de lo que busca el Banco de la República.



