Bancolombia congela créditos a más de 1,4 millones de colombianos 

Un nuevo alivio para sus más de 1,4 clientes de las cartera de consumo e hipotecaria acaban de tomar las directivas de Bancolombia al anunciar que congela por tres meses el pago de las cuotas de dichos préstamos debido a la actual coyuntura derivada del covid-19.

La medida aplica para las personas naturales y negocios independientes que se encuentren al día en el pago de sus obligaciones o con una mora no mayor a 30 días, con corte a 29 de febrero de 2020.



Para evitar que las personas temgamn que desplazarse hasta las oficinas de la entidad pára acogerse a dichos beneficios, Bancolombia hará el proceso de forma automática para todos a partir del 1 abril.



"No es necesario que ninguno de nuestros clientes visite las sucursales, llame a la línea de atención al cliente o ingrese a la Sucursal Virtual", indicó la entidad esta mañana.



Cristina Arrastía, vicepresidenta de Negocios, puntualizó que “aquellos clientes que deseen seguir pagando sus créditos como inicialmente estaban pactados y no necesiten disponer de este congelamiento, podrán hacerlo en las mismas fechas y por el mismo monto”, precisando que “no se tendrá disponible el débito automático por estos tres meses para estos créditos”.



Noticia en desarrollo...