Bonos, energía y agua, entre la apuesta verde del Banco de Occidente

El Banco de Occidente saldrá al mercado de capitales este segundo semestre del año en busca de recursos para seguir atendiendo sus diversos programas de sostenibilidad y el financiamiento de proyectos empresariales comprometidos con el medioambiente.



Será una emisión de bonos verdes, señaló César Prado, presidente de la entidad, tras mencionar que en este momento están definiendo las condiciones en que se hará la colocación, incluido el monto de la misma.



Este anuncio hace parte de una serie de iniciativas que el banco viene adelantando este año en esa dirección, como el reciente lanzamiento de la tarjeta de crédito en alianza con la Unicef, a través de la cual la entidad, a nombre del tarjetahabiente, donará 0,5 por ciento del total de las compras realizadas con el plástico al programa de agua, saneamiento e higiene (WASH).



También, la donación de 1.000 millones de pesos al programa Compromiso Valle para aportar a la solución de los retos sociales que vive el departamento, el más afectado por los recientes hechos violentos derivados del paro nacional.

Hasta hace unos años las empresas no se ocupaban mucho de los temas de medioambiente y sostenibilidad, pero el banco lleva décadas en esto…

Desde hace cerca de cuatro décadas venimos trabajando en la protección de la naturaleza a través de la Comunidad Planeta Azul, y allí hemos hecho varias cosas; una de estas, el premio que entregamos hace casi 30 años con el que buscamos incentivar la investigación aplicada al cuidado y conservación del líquido. Cada año, incluido el 2020 en medio de las dificultades, publicamos un libro con contenido científico de alta calidad que es un aporte clave en la divulgación y sensibilización de esta problemática.



Los efectos y los impactos tan visibles que viene teniendo el fenómeno de calentamiento global creo que ha hecho tomar conciencia a millones de personas sobre la necesidad que tenemos como especie de trabajar en este frente… Esto ha adquirido una importancia superlativa en la medida que hoy por hoy hay consenso a nivel global en que la principal amenaza de la humanidad no es el covid ni los ciberataques, sino lo que puede ocurrir por el cambio climático. Y esto se enmarca dentro de nuestro compromiso y visión de sostenibilidad, en el que el tema del agua y del ambiente tiene especial importancia.



¿Qué otros planes tienen en esa materia?

Si lo miramos en términos de productos financieros, tenemos una línea de financiación para la compra de vehículos híbridos y eléctricos, pues somos un banco muy fuerte en este segmento, nos interesa mucho apoyar el proceso de recambio del parque automotor, que es gradual pero irreversible y que se dará muy seguro en la próxima década. También estamos en proceso de desarrollar una gama completa de productos verdes adicional al de vehículos, canalizar recursos para proyectos de generación de energías alternativas renovables como parque eólicos, solares y demás, y, en ese sentido, estamos considerando en el futuro cercano una emisión de bonos verdes.



¿Cómo será esa nueva salida al mercado de capitales?

El banco es un emisor recurrente del mercado de valores local, no lo hemos hecho desde hace varios años y creemos que es interesante hacer una primera emisión de estos bonos para conseguir recursos que se puedan destinar a ese tipo de iniciativas. En este segundo semestre se hará emisión, pero no hemos definido el monto. También podría ser una emisión de bonos ordinarios.



El Valle del Cauca fue uno de los más afectados con el paro. Más allá de los daños materiales, ¿qué problemas sociales quedaron a flote?

Nosotros fuimos afectados como institución y muchos clientes de la región se vieron perjudicados por los bloqueos y la incapacidad de operar. Hemos estado cerca de esas organizaciones, pero también creo que toda la sociedad caleña y vallecaucana y la clase empresarial de la región se han sensibilizado frente a una problemática económica y social que no podemos ocultar.



El departamento tenía buenos indicadores económicos hasta antes de la pandemia, pero ha sido una de las zonas que más ha sufrido con esta situación, y dado que contamos con una presencia importante en la región, tenemos un compromiso y la disposición de trabajar por el desarrollo económico y social de esta. Somos parte de Propacífico y estamos apoyando la iniciativa de Compromiso Valle (el banco donó 1.000 millones de pesos) para darle una respuesta concreta desde el sector empresarial a esa terrible realidad. Nos interesa ser parte de la solución y participar en ello.



¿Cómo es manejar una entidad con cobertura nacional desde una región como esta?

Somos un banco de origen regional, nacimos en Cali y su domicilio se ha mantenido ahí pese a que pertenecemos a un grupo con sede en Bogotá. Nos encanta ser un banco que tiene esa presencia especial en el departamento y ciudad de origen; operamos a nivel nacional de manera importante, pero queremos profundizar y ganar reconocimiento en nuestra plaza y que los vallecaucanos sientan la entidad como su banco.



Ahora, hoy el mundo ha avanzado tanto que si hemos sido capaces de administrar el banco en la virtualidad en medio de la pandemia, pues el hecho de que esté domiciliado en Cali no nos genera ningún tipo de dificultad. Antes viajábamos mucho entre Cali y Bogotá, ahora no.



Es más duro competir en esa posición…

No, lo vemos como una ventaja. Tenemos la posibilidad de acceder a talento humano de magnífica calidad sin tener el nivel de competencia que hay por ese mismo talento en Bogotá, donde están la mayoría de instituciones. Acá están los bancos Coomeva y el W, que nacieron en la región, pero para nosotros eso no es una desventaja; queremos potencializar más la ventaja de la identidad regional.



¿Cuáles cambios resalta desde su llegada, hace tres años, a la entidad?

No hemos hecho un gran viraje en términos, pues compartimos la visión de la anterior administración, venimos construyendo sobre lo construido y profundizando las fortalezas.



Tenemos metas muy ambiciosas porque creemos que el banco ocupa una posición muy especial en el panorama bancario colombiano; somos el quinto por tamaño en cualquiera de los indicadores. En la banca mayorista nos caracterizamos por estar dirigidos al sector corporativo (empresas), es parte del ADN de la organización y es algo en lo que nos hemos especializado.



También somos muy fuertes en el segmento pyme, nos interesa mucho el sector público, especialmente el territorial y descentralizado; mientras en banca minorista nos enfocamos en personas de ingresos medios y altos, aunque hemos ido bajando un poco.

La transformación digital ha sido una de las prioridades. En los últimos cuatro años se han invertido más de 30 millones de dólares y creemos que tenemos una oferta muy completa para la banca minorista y en soluciones para las empresas, que son nuestro fuerte. Uno de los grandes cambios es que nuestra red de oficinas antes era un canal transaccional y de servicio, y la hemos convertido en uno comercial; ese fue un cambio sustancial en el modelo de negocio.



