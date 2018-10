¿Por qué el Banco de la República comprará 400 millones de dólares?

Luego de varios años, el Banco de la República reinicia este lunes una etapa de reacumulación de reservas internacionales. La primera subasta se llevará a cabo por 400 millones de dólares y podrá ejercerse entre el 2 y el 31 de octubre.

Tras la junta directiva del Banco de la República que se realizó el viernes, donde además se mantuvo la tasa de interés en 4,25 por ciento, el gerente del Emisor, Juan José Echavarría, dijo que la subasta se hará con el fin de prepararse para una posible reducción de la línea de crédito flexible (11.500 millones de dólares) del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el 2020.



Los analistas coinciden en que en la medida que se eleve la tasa de interés de los bonos del Tesoro de EE. UU., que hoy se encuentra entre un rango de 2 y 2,25 por ciento, los costos de endeudarse fuera serán mayores para el Gobierno, entidades, empresas y financieras, entre otros agentes.

El director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, Andrés Langebaek Rueda, prevé que el Emisor reemplazará una parte de la línea de crédito contingente con el FMI, que actúa como un seguro ante reducciones en ingresos por divisas.



“Sin embargo, tiene un costo (prima) importante. Las reservas internacionales y la línea de crédito contingente con el FMI son mecanismos equivalentes para mejorar la liquidez en divisas; la escogencia de uno u otro mecanismo depende del costo”, agrega el experto.



En su concepto, el alza de la tasa en EE. UU. aumenta el interés que ha obtenido el Banco de la República por mantener reservas internacionales, por lo cual se favorece este mecanismo de acumulación de los bancos emisores.



“En resumen, se vuelve más rentable para el Banco acumular reservas y pagar una prima menor por la renovación de la línea de crédito con el FMI”, explica.



No obstante, como es habitual, el Banco no avisó cuánto durará el programa de acumulación de reservas y ni cuál es su monto.



Las subastas se hacen por medio del mecanismo put, esto significa que se harán efectivas cuando la tasa de cambio esté por debajo de su promedio de los últimos 20 días hábiles y se evitan en períodos de presión al alza de la tasa de cambio.



“Hay que mirar qué tanto puede devaluar la moneda esta medida en tanto hay un nuevo agente comprador de dólares en el mercado colombiano. Si se deprecia mucho, el dólar puede afectar la inflación, pero ayuda a las exportaciones”, dijo el director de investigaciones económicas de BTG Pactual, Sergio Olarte.



Aunque el experto considera que la medida del Banco de la República es inesperada, pues veía como principal riesgo inflacionario la depreciación del tipo de cambio, cree que dicho riesgo ha disminuido.



En tanto, Juan David Ballén, director de Análisis de Casa de Bolsa, señala que como se presenta una elevada vulnerabilidad y fuertes presiones al dólar, era oportuno que el Banco de la República proyectara acumular reservas si se llega a presentar un fuerte choque externo.



Mientras que Mauricio Reina, investigador del centro de estudios Fedesarrollo, opinó que no ve esto como una señal de alarma si se miran la situación de la región, los buenos precios de divisa y la caída del dólar en los últimos días.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS