Un artículo publicado por Central Banking, la principal revista de banca central en el mundo, clasificó el equipo de investigaciones del Banco de la República como el mejor de América Latina y el número 14 a nivel mundial.



Esta clasificación se hace con base en las publicaciones de los investigadores de cada equipo de investigaciones. El top 20 es liderado por seis de equipos de investigaciones que hacen parte del sistema de la Reserva Federal de EE. UU. (Federal Reserve Board y los FED de Nueva York, Chicago, Minneapolis, Saint Louis y Dallas). Otros cinco hacen parte del sistema del Banco Central Europeo (el propio BCE y los bancos de Italia, España y Francia). Y los equipos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el Banco de Inglaterra.



El Banco de la República dijo que la investigación es fundamental en el cumplimiento de su mandato constitucional e indispensable para la toma de decisiones. Además, dijo, contribuye a la comprensión pública de la economía. Por ello, aseguró que cuenta con un equipo dedicado a la investigación y un grupo más grande de investigadores por departamentos.



De acuerdo con el artículo de Central Banking, “una buena investigación del banco central tiende a ser un trabajo que dice algo nuevo, ejerce influencia y apoya la política. Hasta cierto punto, estos elementos pueden resumirse mediante métricas cuantitativas”.

Los primeros 20 lugares:



1. International Monetary Fund



2. European Central Bank



3. Federal Reserve Board



4. Bank for International Settlements



5. Federal Reserve Bank of New York



6. Bank of Italy



7. Federal Reserve Bank of Chicago



8. Federal Reserve Bank of Minneapolis



9. Federal Reserve Bank of St. Louis



10. Bank of England



11. Bank of Spain



12. Federal Reserve Bank of Dallas



13. Banque de France



14. Central Bank of Colombia



15. Federal Reserve Bank of San Francisco



16. Bank of Canada



17. Deutsche Bundesbank



18. Federal Reserve Bank of Philadelphia



19. Federal Reserve Bank of Cleveland



20. Federal Reserve Bank of Atlanta



