Las advertencias de expertos sobre los riesgos que implicaría para la economía del país que el Banco de la República financie al Gobierno, como lo propuso esta misma semana el presidente Gustavo Peto, no cesan, pues más allá de las implicaciones que esto tendría para el control de la inflación, una de las principales misiones de la autoridad monetaria, así como del efecto que tendría sobre el crecimiento económico, los analistas ponen de presente otros efectos de una acción de esa naturaleza.



"La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia", dijo el mandatario esta semana, aunque dejó claro que esta no debe ser una imposición del Gobierno, teniendo en cuenta la independencia de la Banca Central, sino que debería ser el fruto de un Acuerdo Nacional.



Según el mandatario, para poder indemnizar a los 10 millones de víctimas se necesitarían unos 301 billones de pesos.



“Creo que el anuncio es ambiguo –comentó Munir Jalil, economista jefe para la Región Andina del BTG Pactual–. Por un lado se habla de una emisión del Banco Central lo cual es una operación expansiva, pero por el otro se de unos bonos para la indemnización a las víctimas, lo cual sería una operación contractiva”.



Un exdirectivo del banco central dijo también que en la propuesta de Petro “se confunde la labor rutinaria del banco central de dar liquidez a la economía con la de financiar al Gobierno , que es la verdadera propuesta del Presidente”.



Ahora Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República (2017-2021), se refiere a la polémica propuesta del presidente Petro, y aclara, entre otros aspectos, que "los bancos centrales no le prestan a los bancos privados.

¿Cuando hay pronunciamientos públicos, como el de Petro, sobre la banca central, el gerente debería responder públicamente también?

Pues sí se ha hecho: el presidente Santos, el presidente Duque, el presidente Uribe y el presidente Petro se han opuesto a los incrementos de tasas de interés, y creo que es bastante común en el mundo que eso ocurra. En cuyo caso, siempre el gerente ha respondido. El presidente tiene todo el derecho a opinar, pero el banco tiene que hacer su trabajo. De manera que no es ningún misterio que el presidente opine.



En este caso concreto del presidente Petro, es más complicado porque no está hablando únicamente de que el banco no debería subir tasas.



La Constitución de 1991 estableció, entre otros aspectos, la independencia del Banco de la República de los poderes del Estado. Foto: EL TIEMPO / Cortesía

Y usted, como exgerente del Banco de la República, ¿cómo ve esa propuesta específica de una emisión monetaria para prestarle al gobierno, en este caso para pagar indemnizaciones a las víctimas?

Lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos 20 años es que se han creado bancos centrales independientes precisamente para separarlos de la actividad gubernamental.



Cuando el gobierno es dueño del banco central, el gobierno le pide al banco que le ayude a financiar una u otra actividad durante esos cuatro o seis años, según el periodo en cada caso. El banco central emite o recorta dinero para controlar la inflación y para tratar de que el PIB crezca a la tasa potencial. Pero el banco central no tiene por qué y sería muy grave que además se dedidcara a financiar los gobiernos. Esto lo que implica es aumentar los medios de pagos y generar más inflación.

En su propuesta, Petro también dice que se deberían emitir bonos para las víctimas en lugar de que el banco le de crédito a la banca…

El banco central en ciertas oportunidades le presta a la banca, y en otras, la banca le presta al banco, dependiendo de si el banco quiere expandir los medios de pago o contraerlos. Pero la actividad del banco no es prestarle a la banca , es contraer o expandir los medios de pago. Subir o bajar la tasa de interés. En ese sentido, los bancos centrales no le prestan a los bancos privados.