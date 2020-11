Los cambios que vienen en el Emisor: el gerente y dos codirectores

Antes de que concluya el presente año, la junta directiva del Banco de la República tendrá el nombre del nuevo gerente de la autoridad monetaria que reemplazará a Juan José Echavarría, quien anunció, en la reunión de octubre pasado, que deja el cargo por motivos personales.



“La elección se hará antes de fin de año. En otras oportunidades se hacía en reuniones especiales, pero en esta oportunidad no se ha definido”, dijo una fuente que conoce de cerca el proceso en curso.

Según conoció EL TIEMPO, dentro de la entidad dicho proceso está en marcha, y ya hay una lista de candidatos definida.



Incluso, a los postulados ya se les preguntó si quieren seguir adelante en la selección de quien ocupará la oficina del quinto piso del emblemático edificio situado en la esquina de la carrera 7.ª con calle 13, desde donde se fija la meta de inflación, se dicta la política monetaria del país y se toman otras decisiones de carácter económico.



No obstante, dijo otra fuente consultada, hay absoluto hermetismo sobre los nombres de los candidatos seleccionados, entre los cuales “no hay duda de que se encuentra el de Leonardo Villar”, excodirector del banco (1997-2009).

La fuente dice que a Villar se lo considera uno de los más opcionados por su experiencia, conocimientos e independencia.



Los consultados señalaron que Alberto Carrasquilla estaría cerca de dejar el Ministerio de Hacienda, y que antes de postular su nombre para el cargo consultó con algunos miembros de la junta si estarían dispuestos a dar su voto por él, pues quería evitar sorpresas, como la de la elección anterior, en la que salió descartado en la primera ronda

Una de las personas que integran la junta y tienen más cercanía con el ministro “le dijo que no, por conflictos de intereses”, pues en las actuales circunstancias no sería bien visto desde la banca multilateral. “Lo cual fue suficiente para no postularse, aunque tampoco irá más como ministro en el 2021”, dijo una fuente. El ministro se abstuvo de comentar al respecto.



De los codirectores, Roberto Steiner y Ana Fernanda Maiguashca estarían en la baraja de candidatos a suceder a Echavarría. Expertos comentan que ambos tienen las calidades y cualidades para asumir esa responsabilidad.

El próximo será el cuarto gerente que tenga el Emisor en las cerca de tres décadas que lleva operando, desde cuando la Constitución de 1991 introdujo su nueva estructura, incluido su carácter independiente.



Echavarría deja la gerencia del banco tras cumplir un periodo de cuatro años, convirtiéndose así en el primero en esa condición, pues sus antecesores, Miguel Urrutia Montoya y José Darío Uribe, completaron el tiempo máximo permitido (12 años) en esa misma posición. El primero gerenció el Emisor entre 1993 y 2004, mientras que el segundo lo hizo del 2004 al 2016.

Relevo en la junta

Pero además, se espera el reemplazo de dos de los miembros de la junta directiva en enero próximo, decisión a cargo del presidente Iván Duque, dado que para la fecha se habrá vencido el periodo institucional de cuatro años de los codirectores, que se puede prorrogar dos veces.



“En febrero se vence el periodo institucional de todos los (cinco) miembros (de la junta directiva) y el presidente tiene que cambiar a dos... Puede ser cualquiera, el que él decida. Los periodos son institucionales, así que no importa cuándo hayan sido designados los actuales”, indicó una de las fuentes consultadas.



De la actual junta del Emisor, Ana Fernanda Maiguashca (febrero del 2013) y Gerardo Hernández (marzo del 2017) son los codirectores con mayor antigüedad: siete y tres años, respectivamente.



Carolina Soto (junio del 2018), Roberto Steiner (octubre del 2019) y Arturo José Galindo (enero del 2020) son los nombramientos más recientes. Sin embargo, dos miembros de este directorio no estarán en la junta de febrero.

El paso a paso de la elección

La Constitución de 1991 no solo dejó un banco emisor independiente, sino también un sistema de elección tanto del gerente como de los miembros de su junta directiva.

Para el caso del gerente, cada miembro de junta puede postular sus propios candidatos (máximo tres), y además cada uno puede ser candidato por derecho propio.



El reglamento (Resolución interna 1 de 2000) dice que todos los codirectores pueden postularse al cargo de gerente y presentar, además, una terna de candidatos externos. Incluso, el ministro de Hacienda puede aspirar a ese cargo, pero según las fuentes no sería en esta ocasión.



Con esa primera lista, que puede contener los nombres de hasta 21 candidatos, el directorio inicia un proceso de votación secreta en el que se tienen en cuenta las cualidades y calidades de cada postulado, lo que permite ir descartando candidatos hasta llegar a un registro con los cinco más opcionados, los cuales pasan a una nueva ronda de votaciones.



La junta directiva vuelve a deliberar sobre las condiciones de los cinco nombres preseleccionados y luego se produce una nueva votación que define la terna de la que debe salir el nuevo gerente del Emisor.



La gerencia del Banco de la República es un cargo con muchos pretendientes por el

papel que cumple la entidad en materia de estabilidad financiera y económica del país.

Posible relevo en el Ministerio de Hacienda

Una fuente le dijo a este diario dice que es muy posible que Alberto Carrasquilla no siga como ministro de Hacienda en el 2021. Habría declinado la posibilidad de ocupar la gerencia del Emisor, y podría seguir hacia una posición en el exterior, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o en el Fondo Monetario Internacional (FMI), para lo cual ya cuenta con el apoyo del presidente Iván Duque.



“Es muy probable que si Leonardo Villar llega a la gerencia del Emisor, Carrasquilla sea su reemplazo en el FMI. Recuerde que Villar fue designado en el 2018 por el Gobierno como miembro principal del directorio del FMI en representación del país”, señaló una de las fuentes consultadas.



Agregó que en este caso Juan Pablo Zárate, quien salió de la junta del Banco de la República para acompañar a Carrasquilla en el Ministerio de Hacienda, podría ser su reemplazo en la cartera.



Otra probabilidad sería que ese ministerio se lo ofrezcan a Juan Pablo Córdoba, actual presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), puntualizó la misma fuente.

