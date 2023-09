Luego de que en la reunión de agosto la junta directiva del Banco de la República no adoptó ninguna decisión en materia de política monetaria, los miembros de este cuerpo colegiado se volverán a reunir el próximo viernes por novena ocasión este año para discutir el rumbo de la tasa de intervención del mercado, la cual se mantiene en 13,25 por ciento desde mayo pasado. Reunión en la que Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y quien tiene un asiento en dicha junta, pedirá a los demás miembros que se estudie la posibilidad de hacer un primer recorte de la tasa, teniendo en cuenta la caída en la inflación, que en agosto llegó a 11,43 por ciento anual.



(Lea también: Las empresas con mayor y menor tasa efectiva de tributación de Colombia)

Y si bien a ese llamado se han unido en las últimas semanas los empresarios, a través de la Andi y los banqueros, en cabeza de la Asobancaria, con el ánimo de darle un impulso a la economía que continúa desacelerando, esta creció solo 1,2 por ciento anual en julio, según la más reciente lectura del Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE) del Dane, desde sectores, incluido el académico, consideran que un recorte de tasas ahora puede ser prematuro y podría derivar en un nuevo repunte de la inflación, que continúa en niveles muy altos y no ha caído con la velocidad que lo ha hecho en otras economías.



"En Colombia la inflación total alcanzó su pico en marzo de 2023 (13,3 por ciento anual). Desde ese momento se ha consolidado una tendencia a la baja, pero la reducción en el nivel de precios ha sido más lenta de lo esperado. Otros países de la región (México, Perú, Chile) alcanzaron un techo en la inflación antes (a finales de 2022) y han presentado una desaceleración mucho más rápida en el nivel de precios. Por

lo anterior, en esos países ya se ha dado inicio a una postura más suave de su política monetaria. Vale la pena analizar si es el momento para que Colombia siga esa dirección", advierten en el centro de estudios económicos Anif.



(Le puede interesar, además: Director de la Dian explica cómo se reformará el estatuto de arbitraje)



Lo que están viendo los analistas del mercado es que la situación de Colombia no luce tan despejada como para que en la próxima reunión de junta del Emisor se pueda dar un recorte de tasas. Los codirectores, coinciden algunos analistas, deben ponderar muy bien cada uno de los factores que aún pesan sobre la evolución de la economía antes de apresurarse a hacerle 'caso al guiño del Gobierno' para que afloje un poco en materia del costo del dinero.



Según la más reciente encuesta de Opinión Financiera del centro de estudios económicos de Fedesarrollo, la mayoría de analistas consultados no esperan que en la reunión de septiembre la junta mueva su tasa de intervención del nivel actual (13,25 por ciento), algo que sí ven un poco más probable ocurra más adelante y que para diciembre esta se ubique en 12,5 por ciento.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos bancos por iniciativa propia han venido ajustando sus tasas de interés en algunos segmentos del consumo y para compra de vivienda. Foto: Abel Cárdenas/EL TIEMPO

Para los analistas de Grupo Bancolombia, en su reunión del viernes la junta del Emisor tendrá que colocar "sobre la balanza la persistencia inflacionaria y futuras presiones sobre la senda de precios (ajuste de precios de combustibles, fenómeno de El Niño, negociación del salario mínimo, impuestos saludables); en un contexto de

desaceleración económica, potencial deterioro del mercado laboral y contracción crediticia".



Bajo ese escenario, no creen que este viernes haya anuncios de recortes y, más bien, el comunicado de la junta indique que la tasa de mantiene en su nivel actual por tercera, decisión consecutiva, dicen en la entidad.



Anticipan, eso sí, "que, de materializarse descensos más contundentes de los principales rubros de inflación en septiembre, que refuercen la hipótesis del atípico dato de agosto y refuerce la tendencia bajista para lo que resta del 2023, el primer recorte de tasas sería de 25 puntos básicos en octubre seguido de otros 50 puntos en diciembre, para finalizar el año con una tasa repo de 12,5 por ciento".

Mayor cautela

En Anif, por su parte, señalan que el Banco de la República debe actuar con mucha cautela y advierte que "en este momento, la reducción de las tasas de interés sería una medida apresurada dado el comportamiento de la inflación núcleo, es decir sin alimentos y bienes y servicios regulados".



Y agregan que "la persistencia de la inflación núcleo muestra que aún hay excesos de demanda que se deben corregir en la economía y que, de no atenderse, seguiríamos expuestos a niveles de inflación no deseados ni saludables, que perjudican de manera desproporcionada a las poblaciones de menores ingresos".