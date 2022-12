Las ganancias del Banco de la República rondarán este año los 1,7 billones de pesos, según cálculos preliminares del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo anterior como consecuencia, entre otros, a unos ajustes contables en las cuentas del Emisor adelantados tanto por la junta directiva de la entidad y el Gobierno, que advirtieron que esos cambios están en línea con las normas internacionales.



Según la cartera de Hacienda dichos cambios permitirán que las variaciones en el valor de las reservas internacionales, que resulten de las fluctuaciones en los precios del portafolio con manejo pasivo, no afecten la utilidad cuando no se realicen, y que se registren como ingresos y egresos solo en el momento en el que se efectúen.



El valor de las reservas internacionales del país manejado por el Emisor alcanzó al cierre de noviembre cerca de 57.000 millones de dólares.



La forma en que se contabilizan hasta ahora las reservas internacionales las deja expuestas a la volatilidad de los mercados, lo cual, a su vez, hace muy la utilidad del Banco de la República, y por lo tanto los ingresos de la Nación, derivados de estas utilidades. Además, distanciaba las prácticas contables de los estándares internacionales vigentes, explicó el Ministerio de Hacienda.



"Con la intención de alinear al Banco de la República con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la Junta Directiva y el Gobierno Nacional permitieron que los instrumentos financieros se pudieran clasificar en una nueva categoría: (iii) valor razonable con cambios en Otro Resultado Integral, a través del Decreto 2443 de 2022)", indicó.



Agregó que, dicho ajuste permitirá que las variaciones en el valor de las reservas, generados por cambios en los precios del tramo de portafolio de inversión con manejo pasivo, se puedan registrar bajo la tercera categoría y no afecten la utilidad cuando no se realicen, dándole un tratamiento similar al que en la actualidad tienen los cambios en valoración por tasas de cambio, y los derivados de las fluctuaciones en las tasas de interés de mercado de los TES en poder del Banco de la República.



