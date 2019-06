Junta del BanRepública mantuvo las tasas de interés en 4,25 %

Tal como lo esperaban los analistas, al terminar la junta del Banco de la República, se conoció que la decisión es mantener quietas las tasas de interés en 4,25 por ciento.

Esta cifra es la misma que conserva el Emisor desde abril del año pasado. Hay que señalar que algunos analistas, como los del Grupo Bancolombia, expresaron que "dado que es de esperar que la inflación permanecerá dentro del rango meta en el futuro previsible, creemos que será la actividad productiva la variable que dictará el curso de acción de la autoridad monetaria".



Según los expertos, "los riesgos al crecimiento están sesgados a la baja. De acuerdo con la distribución de crecimiento estimado que presentamos en la gráfica, a hoy la cifra de variación del PIB más probable para 2019 está en torno al 3 %. Esto es inferior a nuestro actual escenario base de 3,2 %, e implicaría una diferencia notoria respecto a las proyecciones de las autoridades económicas (Banco de la República 3,5 % y Ministerio de Hacienda 3,6 %)".

Ministro y gerente, separados

Hay que destacar que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no se sentó como es tradicional, al lado del gerente del Banco, Juan José Echavarría, a mostrar los resultados de la reunión.



Como se recuerda, recientemente se produjo un roce entre el líder de la política financiera del país y el de la política monetaria por las cifras del crecimiento de la economía. Mientras Echavarría señalaba que la cifra más limpia, entre las dos divulgadas por el Dane para el primer trimestre del año, era la de 2,3 por ciento y no la de 2,8 por ciento que acoge el Ministerio de Hacienda. Una es con el efecto que produce el hecho de que la semana santa, en los dos años de comparación, no cayó en el mismo trimestre.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS