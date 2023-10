Banco de la República deja quieta sus tasa de intervención por mayoría de votos

La junta directiva del Banco de la República decidió por mayoría (cinco votos a favor y dos votaron por un recorte del 0,25 por ciento) mantener su tasa de referencia del mercado en 13,25 por ciento nivel en el que encuentra desde mayo del presente año, según lo acaba de revelar Leonardo Villar, gerente del Emisor, luego de culminada la décima reunión de este cuerpo colegiado.



La mayoría de analistas del mercado consultados tanto por el banco, como por el centro de estudios económicos Fedesarrollo habían apuntado a que en esta reunión no se movería dicha tasa de referencia, la cual podría registrar un primer descenso de 50 puntos básicos en la junta de diciembre próximo.



Frente a dicha decisión de mantener inalterada su tasa de intervención, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público, dijo que si bien es la segunda ocasión en que no hay una decisión unánime en cuanto al rumbo de las tasas de interés del banco para noviembre, respeta el resultado de la reunión, pero no la comparte por cuanto esto está generando serios obstáculos para la reactivación de la economía.



A su vez, el gerente del banco emisor, dijo que en la entidad son conscientes de los obstáculos que esta decisión ocasiona en la actual coyuntura, pero lo que se busca es que la inflación se reduzca en los meses siguientes hasta alcanzar niveles que le permitan al banco iniciar un proceso de reducción de la tasa de interés de manera organizada y con los menores daños para la economía del país.



Villar dijo que con el nivel de tasas de interés actual no se está poniendo en riesgo la salud del sistema financiero, el cual cuenta con niveles de solvencia adecuados para la actual coyuntura de desaceleración.



La decisión de la mayoría de codirectores del Banco de la Repúbica consideró que este no es el momento apropiado para comenzar a reducir el nivel de tasas de interés, debido a que los niveles de inflación, si bien se han reducido, continúan siendo muy altos, al tiempo que las expectativas a diferentes plazos han aumentado.



"Al finalizar septiembre, la inflación total anual fue 11 por ciento y la inflación básica (sin alimentos ni regulados) fue 9,5 por ciento. Estos valores son menores a los observados en agosto, pero siguen siendo altos y muy superiores a la meta. Las tasas de inflación de servicios y de regulados han mostrado particular persistencia en los últimos meses. Las expectativas de inflación a diferentes plazos aumentaron, y para 2024 superan la meta del Banco", señaló la junta al término de la décima reunión del año.



Agregaron, además, que dicha "la mayoría de la Junta considera que con la información disponible aún no es oportuno iniciar un proceso de reducción de las tasas de interés y que resulta conveniente esperar condiciones que den mayor confianza sobre la sostenibilidad de ese proceso, en un contexto de convergencia de la inflación hacia la meta".