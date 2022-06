La Junta directiva del Banco de la República, en su sexta reunión del presente año, elevó su tasa de intervención del mercado 1,5 puntos porcentuales y la situó en7,25 por ciento, en respuesta a la alta inflación que en mayo se situó en 9,07 por ciento según el Dane. La decisión fue por unanimidad, dijo Leonardo Villar Gómez, gerente del Emisor.



El incremento estuvo en línea con lo esperado por la mayoría de analistas consultados tanto por el banco como por Fedesarrollo, quienes esperaban un incremento de entre 1 y 1,5 por ciento y es el mayor aumento en más de dos décadas.



Noticia en desarrollo

El principal argumento para la toma de esta decisión es la alta inflación y las expectativas del mercado en torno al comportamiento que tendrá el costo de vida a futuro, el cual está muy por encima de las metas que tiene la autoridad monetaria, según lo confirmaron tanto Villar Gómez, gerente del Banco, como José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, al término de la junta rfealizada este jueves.



"La tasa de inflación anual continúa alta al alcanzar niveles de 9,23 por ciento en abril y 9,07 por ciento en mayo. Al mismo tiempo la inflación básica sin alimentos ni regulados pasó de 5,26 en abril a 5,87 por ciento en mayo. Las expectativas de inflación siguieron aumentando y se ubican significativamente por encima de la meta de 3 por ciento en el horizonte de política", precisa el comunicado emitido por el Emisor.



Villar Gómez también dejó claro en que no puede señalar hasta dónde puede llegar la tasa de intervención del mercado, pero espera que con este ajuste drástico la inflación comience a converger hacia la meta del 3 por ciento y no se tenga que hacer nuevos ajustes de esa magnitud en la tasa.



Y aclaró que este proceso no se logra en un corto plazo y puede que tome más tiempo del deseado, pero que cualquier decisión que toma el Banco de la República se hace con base en la información que se vaya teniendo del comportamiento de la economía.



"La decisión adoptada en el día de hoy es compatible con la fortaleza que viene mostrando la actividad económica en los últimos trimestres, y contribuirá a que la política monetaria se posicione más rápidamente en una senda que reduzca la inflación y que converja a la meta en el mediano plazo. En adelante, el ritmo de ajuste de la política monetaria dependerá de la nueva información disponible", precisó el directivo.



En dos años estaríamos en el rango de inflación, al rededor del 3,8 por ciento, pero se busca que con las decisiones que se tome a futuro, ese descenso en la inflación sea más rápido.



El Tiempo