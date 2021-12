Banker, perteneciente al Grupo Financial Times, reconoció al Banco de Bogotá en el marco de los premios Bank of the Year Awards 2021 como el banco del año en Colombia.



El premio se suma a otros galardones que la entidad financiera ha recibido este año de Euromoney, Global Finance y LatinFinance, que lo posicionan también como el mejor banco en Colombia 2021.



The Banker exaltó la estrategia de digitalización del Banco de Bogotá como herramienta para generar una mejor experiencia del cliente, destacando cómo los canales digitales han facilitado el acceso al portafolio de productos y servicios.



Igualmente, la publicación también resaltó la estrategia de sostenibilidad de la entidad financiera, filial de Grupo Aval, especialmente la colocación de bonos verdes y la financiación de proyectos que generan un impacto positivo en el medioambiente. “Este es un reconocimiento a la confianza de nuestros clientes, al profesionalismo de nuestros colaboradores, a nuestra capacidad de adaptación y resiliencia y a nuestro firme compromiso de contribuir al bienestar de las personas, al desarrollo del país y al cuidado del medioambiente”, señaló Alejandro Figueroa, presidente del Banco de Bogotá.



En materia digital, la entidad se ha convertido en referente de la banca digital, debido a que cuenta con un completo portafolio digital en el mercado colombiano y con productos de ahorro y crédito gestionables en cinco minutos o menos, entre los cuales se destacan la cuenta de ahorros, tarjetas de crédito, créditos de libre destino, libranzas, créditos de vivienda, CDT, fondo de inversión colectiva. Asimismo, durante la emergencia sanitaria a causa del covid-19, la entidad diseñó nuevas soluciones totalmente digitales, convirtiendo sus canales en internet en los mejores aliados de los clientes para acceder a la gran mayoría de los productos y servicios.



En agosto, el Banco de Bogotá fue galardonado como uno de los mejores laboratorios digitales a nivel mundial, por la publicación Global Finance.



Durante el 2020, la entidad decidió duplicar el capital humano del laboratorio, apostando a la generación de empleo para jóvenes y a la innovación que necesita el país.



