Al salir de la presidencia del Banco de Bogotá, Alejandro Figueroa Jaramillo, a quienes muchos catalogan como toda una institución, termina como el artífice de una transformación desde 1988, cuando asumió las riendas de la entidad. Sin embargo, como en una ocasión le dijo a EL TIEMPO, la transformación “nunca termina. En el momento en que uno se sienta satisfecho, no está retándose suficientemente. Durante toda mi trayectoria como presidente del banco, esta siempre ha sido mi filosofía”.



Figueroa Jaramillo culmina esta etapa como el banquero de mayor trayectoria en el país, y durante ese tiempo robusteció a la entidad como un banco universal que trabaja con las empresas, los consumidores y el Gobierno; hizo del manejo del riesgo uno de los mayores esfuerzos, pues, como lo suele decir, “es el corazón del manejo de un banco”. Así mismo, llevó la entidad a consolidarse con la adquisición de otras entidades incluyendo varias fuera del país; fortaleció la organización en el universo digital; afianzó su impacto social en las zonas rurales y a través de la educación financiera.



Algo que solo se consigue con arduo trabajo y dedicación, y él es un trabajador incansable, consagrado, cinco décadas en el banco son claro ejemplo de ello, dicen quienes lo conocen.



“Una persona muy respetuosa de la institucionalidad y con quien es muy fácil razonar. Uno sabía que cuando pedía una cita era para tratar un tema relevante. Las reuniones eran muy cortas porque siempre ha sido muy cuidadoso de sus palabras, le gustaba ir al grano. Es un banquero muy respetado por su seriedad y conocimiento”, comenta Gerardo Hernández, quien conoce al saliente presidente del Banco de Bogotá desde cuando ocupó la secretaría de la junta directiva del Banco de la República, relación que fue más cercana cuando fue superintendente Financiero, y más ahora cuando hoy él también hace parte de sus colaboradores, como vicepresidente Jurídico en la entidad.



En esta etapa, Hernández sostiene que ha logrado conocer otra faceta del banquero.

Dice que es “un increíble ser humano pendiente de sus colaboradores y de todos los detalles de la entidad” y que una de sus filosofías se basa en nunca pedirles a los demás algo que uno no hace, por eso, su disciplina de trabajo, amabilidad y capacidad para discutir temas complejos son un ejemplo.

Los clientes y usuarios del Banco de Bogotá cuentan en algunas sucursales con una zona digital desde la cual pueden hacer todo tipo de transacciones en línea, además disponen de wifi gratis. Foto: Mauricio Moreno / ETCE

Colegas del sector financiero reconocen la labor que este banquero ha realizado por el sector en general y lo respetan mucho, además, por su calidad humana, sus principios, como gran banquero y por que le importa bastante la gente.



“Es un hombre muy entregado a sus hijas y a su familia. Bastante medido y austero en sus palabras”, señala un funcionario de la Superfinanciera, quien le contó a EL TIEMPO que todas las semanas se le veía en reuniones en la entidad con todos los equipos a todo nivel.



“Ningún otro presidente de banco hacía eso con esa intensidad y disciplina. Los demás siempre van al despacho del súper. Por eso decíamos que deberíamos darle un carné de la oficina para simplificarle la entrada a la Súper y la vida”, precisa la fuente que prefirió mantener su nombre en reserva.

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval Foto: Twitter @Asobancaria

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, dice, por su parte: “Alejo ha sido para mí un gran maestro y un consejero, pero sobre todo un amigo, durante los últimos 35 años que he tenido el honor de conocerlo. Hemos trabajado en equipo consolidando su visión de largo plazo con los cambios permanentes que exige un sector tan dinámico como el de servicios financieros. En mi nombre, y el de los 70.000 accionistas de Grupo Aval, no tengo más que agradecimientos por su dedicación y liderazgo”.



Reconocimientos

Los esfuerzos de Figueroa Jaramillo, sin duda, han dado frutos no solo en cuanto a los resultados financieros del banco o la modernización misma de este. A lo largo de las últimas décadas ese trabajo le ha permitido cosechar numerosos premios y reconocimientos por publicaciones como The Banker (del Financial Times), Global Finance, Latin Finance y Euromoney, que han considerado al Banco de Bogotá como el mejor en Colombia, y le han reconocido el mejor proyecto de transformación digital a nivel mundial.



Reconocimientos que no han estado exentos de obstáculos, pues tratándose de tres décadas y media, varias crisis se hicieron presentes, incluso internacionales, en 1985, entre 1999 y el 2000, la del 2008 y 2009, y más recientemente, las que generó la pandemia.



Por supuesto, completa un itinerario que no recorrió solo. Lo hizo junto a los miles de empleados de la institución y con Luis Carlos Sarmiento Angulo, que había entrado como accionista en 1981, cuando Figueroa ya trabajaba allí. En 1988, un año después de que Figueroa fue nombrado presidente, Sarmiento se convirtió en mayor accionista.

Facebook Twitter Linkedin

En 2021, el Banco de Bogotá instaló energía fotovoltaica en 20 de sus sedes distribuidas en cinco departamentos de Colombia. Foto:

Para Figueroa, un coequipero clave fue Juan María Robledo, vicepresidente ejecutivo hasta el momento de su fallecimiento en el 2020, a quien siempre consideró “mi compañero y amigo, mi gran apoyo en el manejo de esta institución durante todos estos años”.



Figueroa también ha subrayado el papel de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, en el impulso dado a las diferentes compras de entidades. A los cinco años de su llegada al banco, en 1992, comenzaron las adquisiciones de otras entidades, como el Banco de Comercio; en 2006, Megabanco y en el 2010 se da el salto a Centroamérica con la del BAC Credomatic. Tres años después reforzó al BAC con la adquición de BBVA Panamá y el Reformador en Guatemala y luego sumó a Multibank Panamá.

Al recordar el conjunto de esos momentos difíciles concluía: “A mí me han tocado todas las crisis financieras del país desde los años 80, no sé si esto sea un privilegio”. FACEBOOK

TWITTER



De los periodos de crisis, Figueroa considera que la más difícil fue la de los 80. Para entonces se juntaron la situación de balanza cambiaria y de deuda del gobierno. Vino la necesidad de los bancos grandes de refinanciar sus deudas, labor que duró cerca de tres años. La complejidad de esta tarea la resumió él mismo en que “a los bancos nos decían que mientras el Gobierno no refinanciara, no nos refinanciaban a nosotros, y al Gobierno le decían que mientras los bancos no arreglaran su problema, tampoco lo refinanciaban”. Al recordar el conjunto de esos momentos difíciles concluía: “A mí me han tocado todas las crisis financieras del país desde los años 80, no sé si esto sea un privilegio”.



En medio de toda esta trayectoria se dio en el mundo el surgimiento de internet y la interacción digital de todo el planeta. Los negocios de todos los sectores comenzaron a aprovechar las ventajas de estas nuevas herramientas, y Figueroa llevó al Banco de Bogotá a ser pionero en el país de la venta de productos financieros cien por ciento digitales, iguales a los que se ofrecen en las sucursales, en un proceso que comenzó en julio del 2017.



Sin duda, la salida de Figueroa Jaramillo deja un enorme vacío entre sus miles de colaboradores con quienes, pese a su seriedad y estilo de dirección, extrañarán los momentos en que compartía su experiencia.



Gerardo Hernández recuerda, por ejemplo, que disfrutaba mucho los almuerzos cortos en el banco en donde recordaba lo que el llamaba “historia municipal”, que no era nada distinto a su amplísima experiencia de varias crisis financieras, épocas de auge y su paso por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y como viceministro de Desarrollo.



“En esos almuerzos se hizo famoso el pollo a la Figueroa, que no podía faltar en la mesa, porque él solo come pollo”, comentó.

Trayectoria profesional y laboral del banquero de las cinco décadas

Alejandro Figueroa Jaramillo es en la actualidad, el banquero con mayor experiencia en Colombia, no en vano completó una trayectoria de más de cinco décadas en el sector financiero donde ha ocupado varios cargos en distintas entidades.



Concluyó sus estudios de bachillerato en 1958, en el Liceo de la Universidad de Antioquia. Es Ingeniero Civil egresado de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional de Antioquia, a la que ingresó cuando tenía 18 años. Cuenta, además, con una maestría en economía de la Universidad de Harvard.



Antioqueño, nacido el 20 de septiembre 1941, inició su trayectoria laboral desde temprana edad. Antes de ingresar al sector financiero estuvo vinculado al Departamento Nacional de Planeación (DNP), fue viceministro de Desarrollo Económico y de Minas durante el gobierno de Misael Pastrana, a inicios de la década de los años 70.



En 1973 ingresó al Banco de Bogotá como asistente del presidente de ese entonces, José Mejía Salazar. No obstante, durante su trayectoria también ha ocupado varias posiciones, entre estas como vicepresidente ejecutivo y v icepresidente de finanzas antes de asumir las riendas de la entidad en 1988 hasta el anuncio de su retiro este viernes.

