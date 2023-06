Las directivas de Grupo Aval acaban de anunciar el relevo en las presidencias de dos de sus bancos, de Bogotá y de Occidente. En efecto, Alejandro Figueroa Jaramillo deja la presidencia de esa primera entidad, cargo en el que estuvo desde 1988, aunque su paso por la entidad completó cinco décadas, tiempo durante el cual ocupó varias posiciones. En su reemplazo llega César Prado Villegas, quien hasta el momento estaba al frente del Banco de Occidente.



Por su parte, Prado Villegas, quien ha estado vinculado a Grup Aval por cerca de década y media, será reemplazado por Gerardo Silva Castro, vinculado al Occidente desde 1994 y quien se viene desempeñando como vicepresidente de Empresas desde 2014.



A partir de las próximas semanas se iniciarán breves procesos de empalme en las dos entidades. Una vez concluyan los empalmes y los trámites de posesión correspondientes ante la Superintendencia Financiera de Colombia, los nuevos presidentes empezarán a desarrollar sus funciones, indicaron desde Grupo Aval.



César Prado Villegas es el nuevo presidente de Banco de Bogotá, controlado por el Grupo Aval. Foto: Cortesía Foto: El Tiempo / cortesía

Prado Villegas es abogado de la Universidad del Rosario, con estudios de postgrado en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y Maestría en Derecho del London School of Economics. Cuenta con una vasta experiencia en la industria financiera y ha ocupado diversos cargos ejecutivos en importantes instituciones públicas y privadas del sector a lo largo de su carrera.



Por su parte, Silva es Ingeniero Civil de la Universidad Javeriana de Bogotá, con máster en Administración de Empresas, de Babson College de Wellesley, Estados Unidos. Ha realizado también programas con la Universidad Icesi de Ejecutivo de Alto Gobierno Municipal y con el Centro de Liderazgo y Gestión Transformative Business Leadership.



Al referirse al saliente presidente del Banco de Bogotá, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, dijo que: “Alejo ha sido para mí un gran maestro y un consejero, pero sobre todo un amigo, durante los últimos 35 años que he tenido el honor de conocerlo. Hemos trabajado en equipo consolidando su visión de largo plazo con los cambios permanentes que exige un sector tan dinámico como el de servicios financieros. En mi nombre, y el de los 70.000 accionistas de Grupo Aval, no tengo más que agradecimientos con Alejandro por su dedicación y liderazgo”.

El Banco de Bogotá, es una de las entidades financieras más embleáticas del país. Es controlado por Grupo Aval. Foto: El Tiempo / cortesía

De Prado Villegas el directivo de Aval comentó que, bajo su liderazgo, el Banco de Occidente logró consolidar una senda de buen desempeño, dinamizando todas sus líneas de negocio, consiguiendo ganar consistentemente participación de mercado y mejorando sus indicadores de rentabilidad.

Gerardo Silva es el nuevo presidente del Banco de Occidente designado por la junta directiva de Grupo Aval Foto: El Tiempo / cortesía

“Su amplio conocimiento del sector, sus dotes de líder, su ética de trabajo y su visión estratégica, serán invaluables para impulsar al Banco de Bogotá en esta nueva etapa”, precisó Sarmiento Gutiérrez.



De igual forma, señaló que Silva Castro ha demostrado ampliamente su capacidad para dirigir al Banco de Occidente, y por eso se decidió activar la línea sucesoria. "Estamos confiados en sus capacidades para continuar con éxito la labor que comenzó César”, puntualizó.



* Los bancos de Bogotá y Occidente hace parte del grupo empresarial que controla a EL TIEMPO Casa Editorial.