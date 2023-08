El Banco Agrario sufrirá una nueva gran transformación que lo llevaría a convertirse en la entidad más grande del país, según lo anunció ayer el presidente Gustavo Petro, durante un evento en el complejo sur del Sena en Bogotá.



(Lea también: 'Si Superservicios tiene información sobre irregularidades, que denuncie': Andesco)

El mandatario dijo: “Se va a transformar en el Banco Agrario y Popular. Para ello hemos determinado que fondos que son del presupuesto y se guardan en la banca por ahí, hasta en tiempos largos, o en el Banco de la República, se pongan en el Banco Agrario para que haya un mecanismo mucho más grande, un volumen mucho mayor de préstamos a tasas de interés subsidiadas para la economía popular, no solamente para la economía rural”.



La cartera del Banco Agrario alcanzó al cierre de julio pasado 19 billones de pesos.

De acuerdo con la entidad, con corte al séptimo mes del año se contaba con 1,8 millones de clientes activos, de los cuales, el mayor número corresponde a pequeños productores, con un total de 732.475, cuya cartera suma 8,2 billones.

El banco estatal ocupaba, además, la séptima casilla dentro del escalafón de entidades bancarias del país medida por el volumen de activos, con 35,7 billones de pesos.



(Le puede interesar, además: 4 de cada 10 personas con ingresos inferiores a $ 2 millones lograron un crédito formal)



Durante su intervención, el presidente Petro expresó también que la política del trabajo de su gobierno es la de empoderar la economía popular y habló de la importancia de la reforma laboral que se presentó al Congreso para lograr este propósito.



“Aquí se han inventado dos palabras: economía informal y economía formal, dentro del discurso de la gente que ha gobernado Colombia, lo que importaba es la economía formal. Nosotros dejamos de hablar de informales, la gente no se divide entre formales e informales, la gente es trabajadora, punto”, agregó el mandatario.



El presidente Petro dijo también que el papel del Sena es el de llevar el conocimiento a la economía popular. “La función del Sena es irradiar esos conocimientos al trabajo de la economía popular”, concluyó.