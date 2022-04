El Banco Agrario se suma al grupo de entidades financieras que le prestan a cualquier colombiano para que compre su vivienda, pero con un foco especial, que el inmueble y la persona, preferiblemente, se encuentren en municipios rurales o rurales dispersos donde el banco tiene presencia, según lo anunció ayer Francisco Mejía, su presidente.



(Lea también: Baloto Revancha: ¿cuánto le queda al ganador tras pagar impuestos?)

El objetivo de esta iniciativa es apoyar a sus clientes en la adquisición de vivienda tanto nueva como usada, VIS y no VIS, ubicadas en las cabeceras urbanas, en las cabeceras municipales o en corregimientos poblados, a través de una línea que ofrece tasas y plazos competitivos.



Según lo informado por la entidad, los beneficiarios de esta nueva línea, que pueden ser personas naturales entre los 18 y 70 años, bien sea independientes, asalariados o pensionados, podrán financiar hasta el 80 por ciento del valor de la propiedad con plazos de hasta 30 años (VIS) y 20 años (No VIS).



(Le puede interesar, además: Aerolíneas: estas son las más baratas de Colombia, según Trabber)



En cuanto al costo del crédito, los intereses se podrán pactar en pesos o UVR, con una tasa efectiva anual de lanzamiento así: para VIS, 9,75 por ciento en pesos o UVR + 7,45 por ciento, y para No VIS, 8,40 por ciento en pesos o UVR + 6,95 por ciento.



Hasta el momento, y en solo dos meses de haber puesto en conocimiento del público esta nueva línea de crédito, el Banco registra 265 operaciones en trámite por un monto de 27.874 millones de pesos, de las cuales han sido aprobadas 165 solicitudes por 15.854 millones, y ya se han efectuado 22 desembolsos por 1.433 millones.



El lanzamiento de esta nueva línea de crédito tuvo lugar hoy en Medellín, durante un acto liderado por el presidente del Banco y que contó con la presencia del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo; Eduardo Loaiza, gerente seccional de Camacol; Rafael Yepes, gerente de Bienestar Económico de Comfenalco; Federico Gil, alcalde de Amalfi; Diana Raquel Benjumea, delegada de la Gobernación; en tanto que la presidente de Camacol, Sandra Forero, intervino de manera virtual.



El Tiempo