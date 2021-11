Más de 9.000 accionistas se quedaron con títulos de Avianca guardados

Alrededor de 9.120 personas que tenían acciones de Avianca se quedaron sin poder venderlas, pues desde este miércoles la Bolsa de Valores de Colombia suspendió la negociación de la especie PFAVH, es decir la acción de Avianca.



De acuerdo con la entidad, esto se hace teniendo en cuenta que “el emisor hizo público que:...durante la Audiencia de Confirmación, el Tribunal solicitó que Avianca y ciertos otros partícipes en la audiencia presentaran cierta documentación adicional, lo que ocurrió el 28 de octubre. Luego de analizar dicha documentación, el día de hoy (martes) el Tribunal anunció la decisión de confirmar el Plan. De acuerdo con lo anterior, se espera que la fecha de implementación del Plan ocurra durante el cuarto trimestre de 2021”.



En consecuencia, producto de la suspensión de la acción, a partir de este miércoles las órdenes vigentes y activas sobre las acciones de Avianca fueron eliminadas del Sistema automáticamente y no se permitirá el ingreso de órdenes, ni la celebración de operaciones de contado sobre esta especie, mientras se encuentre vigente la medida de suspensión.



Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las operaciones que se celebraron con anterioridad y se encuentran pendientes.



Según el analista bursátil Andrés Moreno Jaramillo, con montos muy bajos de acciones hay menos de 5.000 accionistas y “fue gente que no se preocupó por su portafolio”.

Incluso, dice Moreno, hubo gente y entidades que se atrevieron a comprar acciones cuando la compañía ya estaba quebrada hace un año”. “No sé qué empresa comisionista permitió eso”, advirtió Moreno Jaramillo.



Recordó que en la emisión de acciones de Avianca en mayo de 2011 llegaron 47.000 accionistas que compraron títulos de la aerolínea pero con el paso del tiempo, al ver los malos resultados de la compañía, el mercado aéreo y posteriormente la pandemia y que a la postre golpearon el precio del título, comenzaron a vender y al final 38.000 vendieron sus papeles.



