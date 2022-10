La posibilidad de que el dólar supere el nivel de los $5.000 parece más latente en los últimos días. La moneda extranjera rompe, jornada tras jornada, máximos históricos y ya roza los $4.900, en un mercado que ha estado sacudido por la incertidumbre sobre una posible recesión mundial, la guerra entre Ucrania y Rusia, las alzas de tasas de interés para intentar frenar una inflación galopante.

Ante este panorama, los expertos afirman que es posible que la divisa estadounidense alcance los $5.000 antes de finalizar el año (el escenario más factible) o en inicios del próximo año, teniendo en cuenta que las medidas monetarias tienen un retraso y, mientras dan resultados , sigue aumentando la demanda de dólares especialmente por compras y viajes al exterior que se dan más en el último trimestre del año. Puede leer: Cuarto registro en línea del dólar: ¿cómo esa divisa subió casi $ 1.000 este año?

Impactos en la economía y la canasta familiar



Estas presiones alcistas del dólar se extenderán a la inflación, lo que afectará negativamente la oferta y generará un aumento también del desempleo, con el riesgo de entrar en una estanflación. Este escenario va a obligar a las autoridades económicas a utilizar herramientas de políticas monetarias expansivas, coordinada entre el Gobierno y el Banco de la República. Además, se va a desacelerar las importaciones.

Para Maryury Alzate, docente de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, “esta alza impactará en aquellos productos básicos como los alimentos que dependen de insumos importados. También costarán más los bienes importados, mientras que los bienes para exportación tienen más incentivos de ser exportados que de venderse en términos nacionales, lo que significa un aumento sustancial en los precios y en el costo de ellos en la economía nacional”. En otras palabras impactará la canasta familiar. Lea también: Acciones de Ford y Uber ahora se pueden comprar en la Bolsa de Colombia





Aunque habrá exportadores de bienes y servicios que ganarán con este dólar caro, en el otro lado de la balanza se perjudicarán los importadores. “Aunque se benefician los exportadores, hay que tener en cuenta que algunos costos los tienen en dólares, por ejemplo, los fertilizantes, así que no todo se traduce en ganancia. Entre tanto, los importadores se perjudican, especialmente si sus mercancías se pueden sustituir por producción interna. Y los más grandemente afectados son los que tienen deudas con el exterior , comenzando por la deuda pública externa”, agregó Martín Eliecer Cárdenas, docente del Politécnico Grancolombiano.

