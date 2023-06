A pesar de que banqueros y Gobierno coincidieron en que el sector agropecuario puede convertirse en un motor importante para el crecimiento económico del país y que se necesita más apoyo y ajustes estructurales en distintos frentes para echar a andar ese motor, las puyas del Ejecutivo hacia la banca por los costos del crédito volvieron a salir a colación en el panel 'El agro como pilar fundamental del desarrollo sostenible de Colombia' desarrollado durante la 57 Convención Bancaria que concluye mañana en Cartagena.



Jhénifer Mojica Flórez, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, les dijo a los banqueros que no solo se necesita mejorar las condiciones de acceso de los agricultores al crédito formal sino que deberían bajar aun más las tasas de interés "para que no acudan a los gota a gota, porque esos son más caros que incluso el más usurero de los usureros aquí presentes”, sentenció la funcionaria.



No obstante, más temprano los banqueros del país habían anunciado que a los recortes hechos en las tasas de interés un par de meses atrás por parte de 24 entidades, se sumarán pronto nuevos anuncios en ese sentido, los cuales pueden cobijar otras modalidades de la cartera, como las libranzas, entre otros.



El comentario de la ministra causó extrañeza entre el público asistente, por lo que, una vez finalizado el panel la propia funcionaria matizó diciendo que lo quiso decir es que: "No es suficiente todo el esfuerzo que hagamos por bajar las tasas de interés o mejorar las condiciones si la gente sigue teniendo una lejanía con el sector financiero. Es indiscutible que el gota a gota sigue teniendo la tasa más alta para las personas, pero por qué la gente los sigue tomando... porque es más fácil, llega a sus casas, porque la intermediación es directa, por alguna razón la gente se resiste acudir al sector financiero", precisó la ministra.



Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, quien intervino en el mismo panel con la ministra Mojica y Hernando Chica Zuccardi, Presidente del Banco Agrario, bajo la moderación de Juan Lozano, dijo que no se había sentido aludido por el comentario hecho por la funcionaria, pues "si yo fuera usurero con seguridad estaría en la cárcel, por eso no me defendí", precisó.



Pero al margen de esa situación, Mora señaló que para impulsar al agro no se necesita solo crédito, sino que se debe crear mecanismos que le permitan a los productores del campo aliviar sus riesgos (más seguros), fortalecer a Finagro e impulsar el mecanismo de la asociatividad y que el agro colombiano se conecta a las cadenas productivas locales y globales.



Chica Zuccardi, por su parte, destacó que los productores del campo nacional también están demandando más productos, innovación y digitalización, razón por la cual el Banco Agrario está en un proceso de transformación que le permita ofrecer nuevos y mejores canales de acceso a sus productos y servicios financieros.



En ese sentido, la ministra Mojica insistió en que para sacar adelante el propósito del Gobierno de hacer del agro un motor para la economía, se requiere que la banca privada se interese en el campo, se suba en el bus de transformar el agro y sacarlo adelante, para lo cual es necesario que financiero haga una transformación de sus mecanismos de acceso.