La única manera en que Colombia podrá vencer la pobreza, la desigualdad y las iniquidades es lograr un mayor crecimiento económico y, en parte, distinto al histórico, más inclusivo, con un enfoque social y regional para que mejore las condiciones de vida de todos los colombianos, un crecimiento que no deje atrás a nadie.



Con estas palabras Mario Pardo Bayona, presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria y de entidades Financiera de Colombia (Asobancaria) no solo dio inicio este miércoles a la 57 Convención Bancaria en Cartagena, sino que le envió un mensaje a todo el país a mirar hacia adelante y aprovechar las oportunidades que tiene Colombia en todos los sectores productivos, cada uno de los cuales tiene un enorme potencial para aportar a ese objetivo único que debe se un mayor crecimiento sostenido del país.



"Ese mayor crecimiento económico es necesario no sólo para aumentar la renta per cápita y reducir la pobreza, es también necesario para reducir las inequidades", dijo el directivo al señalar que "propiciar un aumento de la inversión, especialmente la privada, no es un capricho, es una necesidad irrenunciable para alcanzar el crecimiento económico que requerimos para reducir la pobreza y las enormes inequidades en Colombia".



Para lograr ese crecimiento y asegurar esa mayor inversión privada se requiere construir una nueva economía, pero también de la combinación de al menos cuatro factores como son la paz o estabilidad social, una institucionalidad sustentada en la seguridad jurídica, políticas pro-crecimiento basadas en la libre competencia y centradas en los sectores en los que Colombia pueda desarrollar ventajas comparativas, y un sistema financiero fuerte que pueda financiar dicha inversión.



Sin embargo, Pardo Bayona dijo que el país no no puede conformarse con sustituir unos sectores por otros para mantener el mismo nivel de crecimiento histórico, sino que debe ser consciente de que necesita cuidar los sectores que hoy son motor de la economía, generan empleo, atraen divisas y financian las arcas del estado.



En ese sentido, señaló que las apuestas del país deben estar dirigidas al fortalecimiento y apoyo de la agricultura, el turismo, la economía de la biodiversidad, los servicios de software y industria para insertar al país en las cadenas globales y energías renovables no convencionales.

Los motores

El directivo mencionó los atributos que tiene cada uno de estos sectores que pueden ayudar en el engranaje para lograr ese mayor crecimiento que requiere el país.

Destacó, por ejemplo, el enorme potencial del sector agrícola, el cual cuenta con grandes áreas cultivables y cultivos que son referentes a nivel global,como las flores y el café, y otros en fuerte crecimiento como el aguacate y el cacao.



En turismos señaló que Colombia tiene todo para ser potencia mundial, siendo el primer país del mundo en biodiversidad por metro cuadrado, en tanto a la riqueza

natural se une la inigualable amabilidad y riqueza cultural de los colombianos.



Al referirse a la generación de energía renovable no convencional,Pardo Bayona comentó que esta será una fuente de crecimiento importante, especialmente para algunas zonas apartadas del país. "Más allá del hecho de que la matriz eléctrica del país ya es limpia, el impulso de la energía eólica, solar y el hidrógeno verde en la región Caribe permitirán llevar más crecimiento económico a esos territorios", precisó.



Y dijo que esos seis sectores, llevando crecimiento a todo el país, pueden permitir, además de preservar la biodiversidad única colombiana, hacer una transición energética justa. Con esos objetivos es importante que Colombia reclame ayuda de los países desarrollados, los cuales tienen recursos para apoyar a esas naciones en sus propósitos de hacer esa transición energética justa.



El directivo también señaló que en todo ese proceso de fortalecimiento económico, apoyo al medioambiente y la transición energética, el país cuenta con el respaldo de un sector financiero sólido y comprometido para seguir apalancando ese crecimiento.



"El reto es grande, dijo, pero Colombia ha demostrado en su historia que es capaz de superar cualquier reto, juntos, construyendo sobre lo construido, pero también siendo conscientes de la urgente necesidad de avanzar aún más donde apenas hemos construido estoy seguro que así superaremos también los actuales retos económicos y sociales de Colombia", insistió Pardo Bayona, quien también es presidente del BBVA en Colombia.



Las cifras que mostró el directivo indican que la inversión como porcentaje del PIB en Colombia ha estado alrededor del 20 por ciento, y el ingreso per cápita por paridad de compra de Colombia ha crecido a un ritmo del 2 por ciento en la última década.



Si se mantiene este ritmo de crecimiento de la renta per cápita, Colombia sólo alcanzaría la renta per cápita que tiene España en 47 años. Pero, si el país logra llevar la inversión como porcentaje del PIB desde el 20 por ciento actual al 30 por ciento de manera sostenida, como lo han hecho países asiáticos como Vietnam o Corea, Colombia podría alcanzar un crecimiento de renta per cápita del 5 por ciento

anual y se convertiría en un país con la renta per cápita de España en tan solo 19 años, puntualizó.