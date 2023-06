Colombia necesita avanzar en la profundización de sus mercados financieros y de capitales y para lograr ese propósito es necesario que haya más competencia entre sus distintos actores, innovación, productos asequibles y menores costos para los usuarios, les dijo César Ferrari, superintendente Financiero a sus vigilados en el inicio de la versión 57 de la Convención Bancaria que inició este martes en Cartagena y culminará el próximo viernes.



"Colombia necesita mercados más profundos, baratos e incluyentes, un reto que es difícil, pero no imposible de lograr", insistió el funcionario, quien aseguró que si no se logra un desarrollo razonable de dichos mercados Colombia no podrá alcanzar el avance económico que han alcanzado los países asiáticos, que en la actualidad tienen elevados niveles de producción y logros importantes en reducción de la pobreza y la dsigualdad.



En este sentido, dijo que “necesitamos tasas de ahorro altas y bajar el consumo”, al tiempo que consideró que hay que multiplicar los canales de acceso a las personas para que ahorren alternativas innovadoras de financiamiento.



El Superfinanciero se preguntó si tal vez las normas regulatorias han sido excesivas y aseguró que hay que construir el justo medio en esa materia para poder avanzar hacia los objetivos propuestos de que el sector financiero sea el gran impulsor de la economía.



Consideró positivo que haya competencia entre entidades, lo que redunda en mejores condiciones para los clientes. Por eso, insistió en la urgencia de aprovechar las nuevas tecnologías, introducir la competencia digital en los mercados financieros y bursátiles y anunció que para ayudar en ese frente se utilizará Inteligencia Artificial y se seguirá adelante en las diferentes modalidades de los medios digitales.



El funcionario aseguró que los microcréditos no pueden ser solo 1,9 por ciento de toda la cartera bancaria. “No se puede seguir dejando por fuera a los jóvenes de la economía popular”.



Consideró que el sistema financiero ha dejado por fuera del crédito a las poblaciones vulnerables en regiones apartadas e insistió en que esa baja capacidad de ahorro, esa baja inversión deriva en una baja competitividad de las empresas.



Ferrari insistió en que el camino para avanzar tiene varios componentes, uno de estos es la necesidad de multiplicar los canales de acceso a las personas al circuito financiero , por lo que es necesario incluir a las cooperativas con vocación territorial.



También hay que visibilizar alternativas innovadoras de acceso incluyente, promover el financiamiento de la inversión y la preinversión.