El Gobierno Nacional tiene planeado evitar que al menos un millón de micronegocios, de los 4,9 millones que calcula existen en el país y no han tenido acceso al sector financiero, sigan cayendo en las redes del llamado gota a gota o pagadiario.



En ese proyecto será clave el Grupo Bicentenario, creado en 2019, pues a través de este se canalizarán un millón de préstamos en el presente cuatrienio, con lo que se busca una cobertura del 20 por ciento de esos micronegocios que hoy no tienen acceso a préstamos formales, así como tampoco a otros productos y servicios financieros.



Según conoció EL TIEMPO, avanza la estructuración de un plan piloto, el cual será anunciado a finales de marzo en un gran foro de inclusión financiera, en el que José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, detallará toda la estrategia en ese frente prevista por el Gobierno, y que quedó esbozada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia, potencia mundial de la vida’.



Estrategia que se articulará, además, con el sector financiero con el que el Gobierno ya ha tenido varias reuniones para ver cómo se pondrá en marcha esa iniciativa de inclusión crediticia, según fuentes del Ministerio de Hacienda.



Dicho plan tiene cuatro ejes fundamentales que permitirán, además, fortalecer la llamada economía popular en la que está empeñada la administración de Gustavo Petro. La primera tiene que ver con impulsar la inclusión financiera, pero de manera particular; la crediticia, para que haya más acceso a préstamos formales por parte de los millones de micronegocios que hay en el país. Un segundo eje es la innovación y el emprendimiento; el tercero concierne a las finanzas verdes y, por último, un pilar de infraestructura y sostenibilidad.



“Todo responde a un cronograma, donde primero se hace un diagnóstico, dimensionamos el mercado actual, las necesidades y las barreras de la política pública. Pero, además, cuál es la oferta que tenemos, a través de nuestras empresas, y se revisa qué está haciendo el sector privado en cada uno de estos temas”, explicó la fuente de Hacienda.

Avances en microcrédito

También se analiza la experiencia internacional para tener un gran diagnóstico y con base en toda esa información diseñar la estrategia definitiva, que estará lista entre mayo y junio.



Los mayores avances de ese plan están por el lado del microcrédito, donde se tienen metas específicas para el cuatrienio, como la de irrigar un millón de micropréstamos.

Lo que tiene en mente el Gobierno, que es precisamente lo que se está terminando de estructurar y será anunciado en unas semanas, es que varias de las entidades que hoy forman parte del Grupo Bicentenario, de manera articulada otorguen los créditos a través de varias líneas y modalidades, ofrezcan las garantías, presten asesoría y orientación a los tomadores de estos, de manera que se puedan minimizar los riesgos en cada una de las operaciones que se realicen.



“Estamos convencidos de que debe ser así, hay que ofrecer instrumentos para esos segmentos de la economía popular”, dicen en Hacienda, donde, de alguna forma, buscan combatir el gota a gota, permitiendo que esas personas construyan su historial crediticio, que más adelante les abrirá las puertas para crecer.



Hoy hacen parte del Grupo Bicentenario el Banco Agrario, entidad de primer piso; Bancóldex, Findeter, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Finagro, entidades de segundo piso, que ofrecen recursos al mercado a través de establecimientos financieros de primer piso.



De ese conglomerado también hacen parte el Fondo Nacional de Garantías (FNG), Positiva Compañía de Seguros, y las fiduciarias Fiducoldex y Fiduagraria.



Pero la idea es que otras más se incorporen; entre estas, el Fondo Nacional de Ahorro (FNA), Previsora Seguros, Fiduprevisora, el Icetex y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio), que presta asesoría en la estructuración y ejecución de programas y proyectos de alto impacto a nivel nacional.



Este conjunto de entidades tienen un valor patrimonial cercano a los 15 billones de pesos, de los cuales la nación participa con más de 12 billones.

Pero en la medida que el Grupo es la base fundamental de este plan, es claro que en algún momento se necesitarán recursos de capital para avanzar en su propósito, algo que quedó definido en el Plan de Desarrollo.

Capitalizaciones futuras

Según el Ministerio de Hacienda, en este momento se están mirando cuántos recursos se van a necesitar para apoyar, por ejemplo, la etapa de inclusión crediticia, en la medida en que se requiere llegar a la base de aquellos micronegocios que no han tenido acceso y que hoy son el 69 por ciento del total (4,9 millones).



“En esa filigrana se está trabajando con el programa Banca de las Oportunidades y el Banco Interamericano de desarrollo (BID) en todos esos detalles que son muy importantes de cómo llegarles a las personas, los segmentos y los recursos que se requieren, entre otros detalles”, precisan en la cartera de Hacienda.



Los otros tres ejes de esta estrategia, que están pensados más para un mediano plazo, también son claves en la medida que corresponden a otras iniciativas con las que está comprometido el Gobierno Nacional.



En finanzas verdes lo que se busca es la movilización de los recursos que se requieran para la transición hacia una economía baja en carbono y sostenible. En ese sentido, se estructurarán programas para favorecer las cadenas agroalimentarias y la reindustrialización, procurando siempre mejorar la productividad y la sostenibilidad en el mercado, donde las bancas de desarrollo que tenemos serán fundamentales.



Otro de los temas tiene que ver con innovación y emprendimiento. El objetivo es apoyar e impulsar estos dos aspectos a través de la financiación para, por ejemplo, adquirir nuevas tecnologías en segmentos empresariales y que puedan contribuir al desarrollo de la economía del país.



El último eje está encaminado a fortalecer la infraestructura rural y urbana del país y asegurar su sostenibilidad, para lo cual se aprovecharán todos los instrumentos disponibles dentro del conglomerado. Allí el propósito es mejorar la cultura vial y la turística en materia de servicios de los destinos diversos que tiene el país en esta industria.

El origen de los recursos

El Gobierno se comprometió, en su Plan de Desarrollo, a fortalecer el Grupo Bicentenario, al que le inyectará recursos con cargo al Presupuesto General de la Nación.



El Grupo tendrá la tarea de desarrollar garantías de portafolio a deudores, líneas de fondeo global con comisiones y tasas compensadas, incentivos al buen pago, así como productos financieros innovadores que se adapten a las necesidades de las personas, entre otros instrumentos, para fortalecer la llamada economía popular.



“Los recursos necesarios para la implementación de estos instrumentos se podrán transferir con cargo al Presupuesto General de Nación, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los cuales serán transferidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a las entidades del Grupo Bicentenario, que implementarán los instrumentos”, indica el artículo 70 del plan.