Credibanco, red administradora y desarrolladora de medios de pago electrónicos de bajo valor, anunció su solución digital 'Tap to Phone', aplicación que promete revolucionar los medios de pago y permitirá transformar los celulares de los comercios, que cuenten con tecnología Android, en datáfonos. La compañía espera que, al cierre de este año, más de 20.000 comercios realicen transacciones con este mecanismo.



Tap to Phone es una tecnología que permite a los comercios y emprendedores aceptar pagos de manera fácil con tan solo descargar una aplicación y utilizar sus teléfonos inteligentes como terminales móviles de punto de venta (POS/ datáfono), ofreciendo nuevas y mejores experiencias de pago a sus clientes. Además, es una solución de bajo costo que, sin tener los gastos asociados a un terminal, cuenta con las mismas funcionalidades de un datáfono.



Directivas de Credibanco explicaron que esta solución utiliza los mecanismos de seguridad y respaldo que tiene la compañía, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) y las certificaciones de las franquicias exigidas para ofrecer esta solución, manteniendo la privacidad y seguridad de los datos del comercio y de los clientes.



De esta forma, cuando se procesa un pago, ningún número de tarjeta se almacena en los teléfonos de los comerciantes y los requerimientos de autenticación minimizan el riesgo de utilización de esta solución.

En el país existen más de ocho millones de micro y pequeños comercios que todavía no han implementado los pagos digitales y continúan recibiendo pagos en efectivo. Foto: Archivo

Credibanco, busca dirigir esta nueva solución a terceros que agrupen y tengan una relación directa con comercios y/o que ofrezcan aplicaciones digitales 'APP' para diferentes establecimientos comerciales, como es el caso de los bancos, fintech, agregadores, entre otros. Esto con el objetivo de habilitar el servicio en sus aplicaciones y que ellos puedan, de manera autónoma, ofrecer a sus comercios esta nueva alternativa de recibir pagos desde el celular.



“Credibanco en alianza con Yazara, empresa reconocida en el mundo en desarrollar software de pagos, implementamos esta nueva solución, para que las diferentes aplicaciones de bancos, fintech, terceros, entre otros, que ofrezcan productos o servicios a comercios, cuenten con esta funcionalidad y así puedan brindar múltiples e innovadoras opciones de pago a todos sus comercios acorde a su modelo de negocio", señaló Ricardo Zambrano de Credibanco, presidente de Credibanco.



Agregó que esta solución es muy atractiva para este tipo de clientes ya que les representa bajos costos, cortos tiempos de desarrollo y fácil implementación al contar con las certificaciones que tiene Credibanco.



Según cifras proporcionadas por la compañía, en Colombia existen más de 8 millones de micro y pequeños comercios que todavía no han implementado los pagos digitales y continúan recibiendo pagos en efectivo. Esto, en algunos casos, asociado a los costos de los datáfonos y la percepción que tienen en la afectación de sus ingresos, lo que genera impacto para su negocio, ya que al no poder recibir diferentes medios de pago se pierden oportunidades de venta con sus clientes.

El Banco de Bogotá es una de las entidades que incorporará esta tecnología para ofrecerla a sus clientes. Foto: El Tiempo / cortesía

Banco de Bogotá, ya está en producción con la solución de Tap to Phone en una aplicación en acuerdo con Credibanco.



“En el Banco de Bogotá, trabajamos para crear herramientas y productos que fortalezcan el desarrollo del sector empresarial. Reconocemos la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas, pues de su desarrollo dependen factores de gran relevancia en lo social, ambiental y económico. Esta alianza con Credibanco nos permitirá seguir fortaleciendo nuestra relación con estas empresas, brindándoles el respaldo necesario para que prosperen en un entorno empresarial cada vez más desafiante”, afirmó Oscar Bernal, Vicepresidente de Tecnología Banco de Bogotá.



Para las directivas de Credibanco, una de las fintech que está apostándole a esta solución e innovando en sus servicios es Payments Way Solutions, empresa colombiana con más de 5 años, que maneja un modelo agregador con el Banco Davivienda, agrupando diversos comercios y que ya implementó nuestra solución en su aplicación para entregar mayor valor a su oferta comercial como ecosistema de pago.



“Sorprender a nuestros clientes hace parte de nuestra misión por impulsar y apoyar el crecimiento de sus negocios y con TapGo ya lo estamos haciendo. Todos nuestros comercios registrados ya pueden integrar esta solución en su ecosistema digital de pagos. Ha sido de gran sorpresa para ellos, pues no contemplaban la idea de hacer sus cobros mediante un celular y hoy ya es una realidad. Esta solución brinda a sus clientes una mejor experiencia de compra y les trae como beneficio transacciones sin contacto más rápidas, fáciles y seguras, además de recibir los pagos en un solo dispositivo, a cualquier hora y en cualquier lugar, afirma Giovanni Vellojin, CEO Payments Way Solutions.