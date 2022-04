Hablan con aparente seguridad, emplean un lenguaje adecuado, por lo general, son voces de personas jóvenes y, en ocasiones, con cierto acento extranjero. Tienen toda su información: nombres y apellidos completos, dirección del trabajo y residencia, y hasta su número de cédula.



Dicen llamar a nombre de entidades como la Dian, con el fin de hacerle la devolución del IVA; de reconocidos bancos, para adelantar la renovación de sus tarjetas débito o crédito, o de empresas aliadas a los distintos sistemas de tarjetas (Visa, Mastercard, Diners, American Express) para otorgarle beneficios por ser un buen usuario de estas, desde millonarios premios en efectivo hasta grandes descuentos en hoteles, tiquetes aéreos y en miles de establecimientos comerciales en Colombia y el exterior.

Pero no hay tal. Todo es parte de una estrategia bien diseñada para apoderarse primero de su información financiera y luego del dinero de sus cuentas o del cupo de sus tarjetas de crédito.



A Felipe Restrepo* los delincuentes le sacaron de su cuenta de ahorros 2,8 millones de pesos mientras él los atendía por teléfono, lo cual hace parte de la estrategia de los ladrones.



“Fue en cuestión de segundos”, le dijo a EL TIEMPO Restrepo, quien comentó que la persona al otro lado de la línea tenía todos sus datos, hasta los cuatro últimos dígitos de su cuenta bancaria, lo que le dio confianza, pues esa persona, además, se identificó como funcionaria de Davivienda.



El anzuelo del delincuente fue la supuesta devolución del IVA por sus compras con Daviplata, por lo que tenía que decirles el código que le hicieron llegar por mensaje de texto.



Tan pronto lo hizo comenzaron a vaciar su cuenta: tres retiros, cada uno de 720.000 pesos. Cuando Restrepo se percató de ello les comentó, pero de inmediato le indicaron que mientras se actualizaba la información de los abonos del IVA le aparecería como un retiro, pero luego el dinero depositado se reflejaría en su nuevo saldo, lo cual, por supuesto, nunca sucedió.



Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, también fue víctima de los delincuentes, quienes, haciéndose pasar por personal de su entidad bancaria, le indicaron que le harían una actualización de su tarjeta de crédito terminada en 3490, por lo que pasarían a su residencia a entregarle el nuevo plástico.

Cambiazo de tarjeta

Soto le dijo a este medio que entre las ocupaciones del día aceptó el cambio de su tarjeta, por lo que al día siguiente una mujer que se hizo pasar como empleada del banco fue hasta su casa a realizar el reemplazo.



“Todo se me hizo muy extraño, pero cuando llegó la mujer recibí una llamada supuestamente del banco para confirmar si había llegado la funcionaria a realizar la renovación de la tarjeta. Les dije que sí y continuamos con el proceso. Me entregan el nuevo plástico y el otro lo rompen en trozos muy pequeños, lo que me pareció extraño, pero creo que lo hacen para quedarse con el chip de la tarjeta que uno entrega, que es donde está toda la información”, contó.



El resultado fueron compras fraudulentas en Homecenter por 11,7 millones de pesos, de las cuales solo se enteró 15 días después, pues coincidió con un viaje a México, donde no pudo usar sus tarjetas, lo que no le extrañó porque nunca avisó al banco que saldría del país.



De regreso al país, recibió una llamada, esta vez del Scotiabank-Colpatria, emisor de su tarjeta, para corroborar que dichas compras las hubiera realizado ella, lo cual negó y pidió de inmediato que bloquearan el plástico terminado en 5471. Pero el asesor le dijo que no estaba registrado y que nunca se inició una actualización de la tarjeta. El caso ya está en manos de la Fiscalía.



Pero estas no son las únicas modalidades. Hay cientos y cada día mejor elaboradas. La estrategia ahora son llamadas en las que le ofrecen miles de beneficios por ser ‘excelente usuario’ de tarjetas de crédito.



EL TIEMPO tuvo acceso a una de estas en la que, paso a paso, se muestra la astucia con la que operan los delincuentes en esta modalidad de robo, haciéndose pasar por empresas aliadas de los sistemas de tarjetas de crédito. La grabación la puede escuchar a continuación.

Audio de intento de robo de información financiera Llamada fraude El audio embebido no es soportado

Al consultar con la franquicia de Visa en Colombia, sus directivas indicaron: “No se contacta a los tarjetahabientes, ni de manera directa o por medio de terceros, para solicitar datos personales y/o entregar beneficios por medio de terceros”.

Alto nivel de fraude dispara las alertas

El repunte de las modalidades de fraude tiene disparadas las alertas de las autoridades y de las propias entidades financieras.



Solo en lo que va corrido del 2022, la Superintendencia Financiera ha atendido cerca de 500 consultas de la ciudadanía relacionadas con distintas modalidades, entre las que se cuentan también algunas relacionadas con falsos prestamistas y modelos de negocio o firmas fraudulentas.



Una parte importante de estos casos de fraude está asociada con tarjetas de crédito (40 por ciento), seguidos por los de cuentas de ahorro y tarjeta débito (30 por ciento), medios virtuales (15 por ciento) y depósitos de bajo monto (10 por ciento), según el ente de vigilancia.



Y advierte, además, que los bancos asumieron el año pasado 75.000 millones por incidentes cibernéticos sufridos por sus clientes a través operaciones no autorizadas, pero, sin duda, el costo de estos robos es mayor.



Según datos de la Asociación Bancaria (Asobancaria), solo 5,5 pesos de cada 100.000 transados fueron reclamados por las personas como fraude y en canales digitales esa cifra es de 3,4 de cada 100.000 pesos.



Lo preocupante es que los delincuentes no están yendo solo por los clientes bancarios, sino por los tomadores de seguros y las compañías que expiden las pólizas.



Miguel Gómez Martínez, presidente de Fasecolda, dijo que solo en el segundo semestre del año pasado se detectaron cerca de 10.000 casos de fraudes por valor de 67.950 millones de pesos, de los cuales se pagó el 8 por ciento.



Mencionó también que el 80 por ciento de los casos de fraude detectados en ese periodo se concentraron en pólizas del Soat y los riesgos laborales (ARL). “El ramo más afectado fue el de Soat, con 5.622 eventos, seguido por riesgos laborales (2.318), salud (541) y automóviles (533)”, precisó el directivo.

Refuerzan acciones

Ante el incremento del fraude contra clientes del sistema financiero, las entidades y autoridades del mercado trabajan en campañas de prevención para que la gente no baje la guardia ante los delincuentes.



El año pasado, la banca invirtió 341.000 millones de pesos para reforzar la seguridad de la información de clientes, en nuevas tecnologías, infraestructura y capital humano.



“De la mano de la Registraduría, se comenzará a adoptar la biometría facial en la banca. Hemos capacitado, junto con la Policía y la Fiscalía, a más de 150 fiscales en materia de fraude y ataques cibernéticos, y se certificó a 304 funcionarios públicos de 250 entes territoriales en 27 departamentos. También trabajamos para crear una cultura de ciberseguridad y se han realizado alianzas estratégicas con la academia”, dice la Asobancaria.



En la Superfinanciera, por su parte, señalan que desde hace varios años viene adelantando una campaña a nivel nacional ‘De eso tan bueno no dan tanto’ y ‘Me informo y cuido mí dinero’, mientras que en alianza con la Superintendencia de Sociedades este año han adelantado seis jornadas presenciales en distintas regiones del país, con participación de más de 600 personas, con las que buscan concientizar a los ciudadanos respecto a ofertas de dinero fácil de las llamadas pirámides como de modelos de supuesta inversión que circulan en internet, redes sociales o los servicios de mensajería instantánea, entre otras modalidades de hurto.

Recomendaciones para no evitar caer en el engaño

Tanto las autoridades como en las entidades financieras advierten a los clientes del sistema que son los clientes los primeros y principales protectores de su información, por eso insisten en que no la deben revelar bajo ninguna circunstancia, sin antes verificar la legalidad de la entidad que la solicita. Estas son algunas de las recomendaciones para evitar que las personas caigan en la trampa de los delincuentes:



1. Recuerde no descargar archivos o programas de fuentes desconocidas en su celular, tableta o computador, ya que pueden poner en riesgo su información personal y financiera.



2. Siempre desconfíe de llamadas en las que le solicitan datos confidenciales o financieros.



3. Cuando realice transacciones en cajeros automáticos, datáfonos y corresponsales bancarios, nunca acepte ayuda de terceros porque puede ser víctima de fraude o de cambiazo. Recuerde que usted es el primer guardián de su información.



4. Nunca revele sus datos en enlaces que le llegan por correo o al atender una llamada en la que le dicen ser de su entidad financiera. Proteja su información, pues los inescrupulosos buscarán cualquier argumento para obtener sus datos.

* Nombre cambiado por solicitud de la fuente.



