Banco de Bogotá lanza tarjeta débito para reforestación de la Amazonía

Apoyar la reforestación de la Amazonía colombiana es el principal objetivo que se fijó el Banco de Bogotá al diseñar una nueva tarjeta de débito, a través de la cual los usuarios de la misma podrán donar el 1 por ciento de sus compras, recursos que estarán dirigidos a la siembra de más árboles.



"Por cada dos árboles sembrados, el Banco de Bogotá donará uno adicional", indicaron las directivas de la entidad bancaria, durante el lanzamiento de esta iniciativa que está enmarcada dentro de su estrategia de sostenibilidad, para lo cual continúa fortaleciendo su portafolio de servicios y productos verdes que contribuyen a mitigar el cambio climático y generar impactos positivos en el medio ambiente.



El medio de pago dado a conocer este miércoles, está elaborado en material reciclado y fue denominado 'Tarjeta Débito Amazonía', con la cual el banco continuará contribuyendo a la restauración de los ecosistemas y la protección del agua y la biodiversidad en uno de los lugares más estratégicos del planeta por su importancia en la estabilidad del clima y su variedad de vida silvestre.



“Estamos comprometidos con un planeta más sostenible para las futuras generaciones. Con la nueva Tarjeta Débito Amazonía brindamos la oportunidad a nuestros clientes de sumarse de forma directa a nuestra iniciativa de contribuir la reforestación de la selva amazónica y apoyar a las comunidades indígenas”, explicó Isabel Cristina Martínez Coral, vicepresidente de Sostenibilidad y Servicios Corporativos del Banco de Bogotá.



También indicó que, con el apoyo de la Fundación Saving the Amazon, la iniciativa generará un impacto social y económico en la comunidad indígena Tayazú, encargada de realizar el proceso de siembra y cuidado de las especies.



Los clientes persona natural podrán realizar la apertura de la Tarjeta Débito Amazonía a través de los canales digitales o en la red de oficinas de la entidad. Tendrán acceso a una plataforma virtual de Saving the Amazon en la que podrán hacer seguimiento a las donaciones, revisar la ubicación geográfica de los árboles, las fotos de las siembras y la información de la familia indígena que cuida de ellas.