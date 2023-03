A pesar de que la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) tuvo un efecto en el desempeño de algunas acciones de entidades financieras, ayer esa situación “no presenta un impacto directo significativo sobre el sistema financiero colombiano”, señaló Jorge Castaño, superintendente Financiero.



(Lea también: Ante rebajas de bancos, ojo con pagar gasolina, mercado o remedios con tarjeta)

Entre las acciones afectadas están las de Bancolombia, con caída de 6,55 por ciento; Preferencial de Bancolombia, con caída de 5,94 por ciento y Preferencial Davivienda, con un retroceso de 4,37 por ciento.



Andrés Moreno Jaramillo, economista y profesor de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, explicó a la agencia de noticias EFE que “las acciones han caído porque hay una prima de riesgo muy alta en el mercado.



(Le puede interesar, además: Otros bancos del país se unirán a la baja de tasas en tarjetas de crédito)



Si los extranjeros no compran, las personas salen y venden. Entonces vemos acciones como Corficolombiana, Grupo Aval y algunos bancos cayendo 2, 3 o 4 por ciento, incluso a niveles de 2008”. Es una reacción de corto plazo que vale la pena aprovechar, puntualizó.



Los órganos reguladores estadounidenses pusieron en marcha un plan para proteger los depósitos del SVB, que quebró la semana pasada después de que un intento de recaudar capital provocara una estampida bancaria.



También tomaron el control de Signature Bank, que atiende a muchas empresas de criptomonedas y cuyos depósitos fueron igualmente garantizados.

Tranquilidad en el frente cambiario

El experto también aseguró que si bien hoy el dólar tuvo una volatilidad "un poco al alza", no representó "liquidación de portafolios masivos".



"Hubiera sido peor si Estados Unidos no sale a tranquilizar con el tema de liquidez. Es decir, no evidenciamos hoy liquidación de portafolios, ha habido días peores", manifestó.



Moreno señaló además que en cuanto a la renta fija, "muchas de las compañías que se están cerrando tienen portafolios en bonos colombianos, peruanos, mexicanos y tienen que salir a liquidar para coger plata, tampoco se vieron afectados".



"La deuda pública en Colombia, por hoy, tampoco se vio afectada", añadió.

Startups afectadas

Algunos emprendedores colombianos se han visto afectados por lo ocurrido con el Silicon Valley Bank, como es el caso de Alexander Torrenegra, fundador y director ejecutivo de Torre y uno de los inversores del programa de televisión Shark Tank Colombia.



En un hilo de Twitter, el empresario relató que "Silicon Valley Bank era el banco principal de dos de nuestras empresas, mis ahorros personales y mi hipoteca".



Igualmente la plataforma Littio, que le permite a las personas ahorrar y acceder a servicios financieros en dólares a través del USDC, dólar digital emitido por Circle, tranquilizó a sus clientes y dijo que sus activos están a salvo. "Vale la pena resaltar que en medio de la incertidumbre, tanto Circle como Littio co



ntinuaron operando de manera regular, sin ninguna eventualidad y ofreciendo a sus usuarios directos la paridad 1:1 entre el valor del USDC y el valor del dólar americano, así como la certeza de que sus activos se encontraron seguros en todo momento", expresó la compañía.