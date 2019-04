Pedirán retiro de artículo polémico  sobre pensiones 

La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que debe quedar lista antes del próximo 7 de mayo, se le está complicando al Gobierno debido al artículo 84 (antes, el 303), el cual daría un plazo de cuatro meses para que a aquellos que, con menos de 10 años para su jubilación (hombres y mujeres), lo puedan hacer, claro está, si han cotizado 750 semanas o más.



En la noche de este lunes, según conoció EL TIEMPO, el Ministerio de Trabajo calificó como negativa la proposición, confirmó que les pedirá de manera formal a los ponentes del proyecto de ley que eliminen del polémico artículo.

El Gobierno es el que debe decidir si la apoya o no. Si tiene ese monumental costo fiscal que calcula Asofondos, estoy seguro de que no saldrá... Supongo que la defenderán los autores FACEBOOK

El senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, dijo que propondrá este martes el retiro del artículo, que entre otras cosas fue impulsado por congresistas del Centro Democrático.



Según confirmó una alta fuente del Gobierno, dentro de los equipos técnicos se revisó con cuidado el tema de esta solicitud, entre otras razones porque se ve muy difícil que los ponentes acepten dicha solicitud, pues implicaría que la polémica gabela, que tiene en alerta a los fondos privados de pensiones, no sea discutida ni votada en el seno de las plenarias de Senado y Cámara, evitando su debate parlamentario.



En Asofondos, gremio que representa a los fondos privados de pensiones (AFP), estiman ese impacto en 50 billones de pesos, recursos que irían a financiar las pensiones de personas de más altos ingresos, solo unas 177.000 que se estima podrían salir de esas entidades a Colpensiones, al amparo de dicha propuesta parlamentaria.

Los cálculos del Gobierno son muy similares a los de Asofondos, advierte Santiago Montenegro, presidente del gremio, y quien se ha reunido con funcionarios del Ministerio de Hacienda para analizar el impacto de la propuesta.



En medio del intenso debate, también se pronunció el Ministerio del Trabajo al señalar que la iniciativa conlleva riesgos de financiamiento para el sistema pensional en el mediano y largo plazos.



Al referirse a la propuesta, Óscar Darío Pérez, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, dijo que “el Gobierno es el que debe decidir si la apoya o no. Si tiene ese monumental costo fiscal que calcula Asofondos, estoy seguro de que no saldrá... Supongo que la defenderán los autores”.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS