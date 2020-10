Congreso aprobó presupuesto de la Nación del 2021 por $ 313,9 billones

El Congreso de la República aprobó anoche los 130 artículos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia del año 2021, con un monto de 313,9 billones de pesos.



De esta suma, 184,9 billones de pesos corresponden a los gastos de funcionamiento, un monto de 58,5 billones de pesos para la inversión (que tendrá un incremento de 5,5 billones frente a la ponencia inicial), mientras que para el pago de la deuda será de 70,5 billones de pesos.



En medio de un intenso debate por los efectos de las asignaciones presupuestales para la reactivación (los partidos de oposición pidieron desde más gasto público hasta moratoria de la deuda externa), el articulado aprobado, que fue el de la ponencia mayoritaria avalada por los partidos afines al Gobierno, prevé que en funcionamiento la mayor parte la tendrán las transferencias a las regiones, por 137,5 billones.



De esta suma, a través del Sistema General de Participaciones (SGP) se destinarán 47,7 billones, 42,41 billones a las mesadas pensionales, 21,7 billones para aseguramiento en salud, otros 3,92 billones para Instituciones de Educación Superior (IES) sin pensiones, otros 3,06 billones a cubrir las prestaciones del Magisterio y otros 18,65 billones de pesos para otros el resto.



Además, a través del SGP también se destinarán 35,5 billones de pesos a gastos de personal para gastos de comercialización y producción irán 1,44 billones, mientras para la compra de bienes y servicios se utilizarán 8,9 billones de pesos.



Del pago de la deuda 35,97 billones son para el pago de capital y 33,3 billones para intereses y otros conceptos. En comisiones se pagarán 382.000 millones de peso y para el fondo de contingencias otros 838.000 millones de pesos.



Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República las aprobaciones se dieron en varios tramos, siendo los primeros los artículos que no tenían proposiciones y luego aquellos que tenían planteamientos, todos ellos sin aval del Gobierno. En la Cámara, inicialmente se aprobaron 74 artículos, luego en una segunda parte otros 13 que generaban dudas por posibles efectos de las medidas, mientras que en un tercer tramo se votaron 42 artículos.



Pero quedó pendiente el artículo 2, en el que se detallan las apropiaciones presupuestales efectivas para las diferentes entidades públicas, principalmente porque se recibieron 68 propuestas para incrementar las asignaciones, entre ellas una de 35.000 millones de pesos para la Justicia Especial para la Paz (JEP), que generó debate, al escucharse voces de discriminación.



Mientras que el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, argumentó que estas peticiones en la Cámara sumaban más de 6 billones de pesos, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, recalcó que la situación de estrechez es uniforme a todos los sectores y que el país, al tener un Estatuto Orgánico Presupuestal, no podía dar ese aval ya que se hizo un análisis entidad por entidad.



“En este momento no podemos dar aval a la proposición que adiciona el artículo segundo. No sería responsable de mi parte”, agregó.



Finalmente, la propuesta que buscaba que el artículo de la JEP fuera votado por separado de las demás proposiciones, fue derrotada y se aprobó el artículo segundo como venía en la ponencia.



Entre tanto, el Senado se aprobó un primer bloque de 105 artículos sin proposiciones y otros 24 con proposiciones sin aval fueron votados finalmente como venían en la ponencia. Posteriormente, otro bloque de 40 artículos nuevos (sin aval), fueron negados , dando paso a las propuestas para el artículo segundo.



Finalmente, el Senado votó dicho artículo como venía en la ponencia y luego pasó a votar el título del proyecto, aprobándolo primero que en la Cámara de Representantes, en la que al cierre de esta edición el debate se hacía a las 80 propuestas nuevas sin aval del Gobierno.

