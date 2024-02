‘Se necesita una mesa de negociación con el sector privado, no solo con el Eln’: Anif

José Ignacio López se estrenó ayer, como presidente del centro de estudios económicos Anif, en uno de los eventos más importantes de la entidad, su seminario de perspectivas económicas para este año, un espacio de discusión abierto no solo para empresarios, sector público y la academia sino también para quieren conocer qué le puede pasar al país en materia económica en un año que continúa siendo muy retador.



En entrevista con EL TIEMPO el economista dio su visión frente a dónde pueden estar los principales retos del país para que este 2024 sea ‘marginalmente mejor’ que el año anterior, como él mismo señala. Esto comentó.

Con casi dos meses transcurridos, es factible prever qué le puede pasar a la economía en 2024...

Es importante aclarar primero, que buena parte de lo que vamos a ver este año responde a muchos fenómenos que empezaron en 2022. Entonces, hubo un rebote económico sorprendente, liderado sobre todo por el gasto de las familias, tuvimos tasas reales negativas, un tema de política fiscal expansiva, hubo un monto muy importante de transferencias y crecimiento muy importante de las remesas en dólares, entre otros factores que sesgaron la economía y permitieron que el país recuperara el nivel de actividad que hubiese tenido si no hubiera llegado nunca la pandemia.



Pero en 2023 viene luego un freno de la economía y buena parte del descenso observado es resultado de, entre otros factores, la caída del consumo y la inversión y es a lo que quizás uno debería estar prestandole mayor atención. Por tanto, 2024 se ve como un año marginalmente mejor, debido a que vamos a tener varias fuerzas de la economía acompañando una recuperación.



¿Qué impedirá una mayor dinámica a la esperada?

Todavía la inflación sigue siendo un factor importante, continuará descendiendo, pero en el primer semestre aún tendremos niveles relativamente altos, lo mismo que en tasas de interés. Otros factores como la incertidumbre fiscal y regulatoria que afectan la inversión y las reformas (salud, laboral y pensiones). La economía tendrá, si se quiere, alivios pero no fuertes como para pensar que Colombia estará otra vez creciendo a tasas del 3 o 3,5 por ciento.

La apuesta de Anif es a un crecimiento cercano al 2 por ciento, como creen otros agentes del mercado?

Nosotros somos menos optimistas, apuntamos a 1 por ciento porque nos parece que la inercia en el primer semestre será fuerte, con un consumo aún frenado y condiciones de inversión adversas.

Unos $ 500.000 millones se han invertido en los últimos años en proyectos de infraestructura. Foto: Archivo Particular

Pero hay sectores claves para la inversión que están en terreno negativo, ¿se podrán recuperar pronto?

Tenemos la industria, el comercio, la construcción y el sector de obras civiles con cifras muy negativas. Por ejemplo, en construcción, en la medida que haya un alivio en tasas de interés puede haber un poco de apetito por vivienda, pero eso tomará tiempo, además, porque la política de subsidios sigue generando traumatismos debido a que las priorizaciones son más complejas que antes.



La incertidumbre en muchas reglas de juegos todavía persiste, también el impacto de la reforma laboral, sin mencionar el ruido innecesario que se creó con el tema de la liquidación del presupuesto y que el ciclo regional con el cambio de gobernantes y sus planes de desarrollo tardará más en acoplarse, no favorecerán mucho este año.

¿Las preasignaciones de subsidios anunciadas darán el impulso que se requiere en construcción?

Sí, pero el tema es que la priorización del subsidio como tal se volvió más compleja, porque los criterios a través del Sisbén y de características de las familias que puedan o no acceder han hecho que sea más difícil navegar no solo en la asignación de los subsidios, sino incluso en la legibilidad. Yo no oí cuál es mi grado de priorización. Creo que todavía le va a costar al ministerio (de Vivienda) y a la industria volver a unos a unos ritmos de desembolsos como los que tuvimos en el pasado. Entonces, mientras se subsana ese bache, habrá un hueco, y lo que estamos viendo es ventas de inventarios y poco apetito por nuevos proyectos. Ahí los gobiernos locales tienen una oportunidad complementando las política nacional para tratar de acelerar el sector.

Facebook Twitter Linkedin

Nuevo seguro subirá el precio de vivienda en Colombia Foto: 123RF

El Gobierno de hecho está involucrando más a las regiones en estos planes...

Claro y bienvenido el espíritu descentralizador, pero lo cierto es que en proyectos de inversión abandonar las grandes iniciativas deja al país huérfano, además, porque esa fragmentación o dispersión es muy difícil implementarla, es decir, requiere de una capacidad estatal enorme que cuesta demasiado. Diría que debe ser más un plan en paralelo, porque toma tiempo. Por ejemplo, gestionar las comunidades energéticas, creo que la idea es súper bienvenida, pero la pregunta es, ¿somos conscientes de cuál es la capacidad de ejecución del Estado colombiano en otros frente? Entonces, dejar buena parte la inversión pública con ese derrotero puede implicar que al final pasemos otro año con cifras de inversión bastante bajas.

Otro tema es el cambio de rumbo del desempleo ¿qué tan difícil será mantenernos este año por debajo del 10 por ciento?

Tener un mismo rasero con mercados laborales, oportunidades e infraestructura tan distinta, genera un malestar en esos sitios donde el salario mínimo termina siendo ideal, pero no un objeto práctico.

TWITTER

Es una discusión que no es coyuntural sino estructural y en Colombia tenemos unas condiciones. Hay un mercado formal que aplica usualmente a empresas de cierto tamaño y a uno que es predominantemente informal para los trabajos de cuenta propia y las empresas pequeñas.



Creo que ahí habría que reintroducir la discusión que el país abandonó de si, como atajo mientras tenemos un debate más profundo de toda nuestra estructura laboral, tenemos aumentos diferenciales del salario mínimo dependiendo de esa tasa de informalidad en diferentes regiones. Tener un mismo rasero con mercados laborales, oportunidades e infraestructura tan distinta, pues finalmente lo que genera es un malestar en esos sitios donde el salario mínimo termina siendo ideal, pero no un objeto práctico.

Es algo que el proyecto de reforma laboral no toca...

La misma ministra (Gloria Inés Ramírez) ha sido clara en que el objetivo de la reforma no es generar empleo y yo agrego que no solo eso, sino que será una reforma que en últimas generará más informalidad, cuando lo que uno quisiera es que ataque ese problema. Me parece una reforma casi que anacrónica porque lo que necesita el país es formalidad. Creo que esas reformas que favorecen e bienestar de los trabajadores formales son bienvenidas, pero creo que deberían estar precedidas de una discusión, de cómo hacemos para que el país sea más formal y cómo generamos primero empleo.

¿Dónde cree que está el mayor obstáculo para que el Colombia tenga un buen desempeño este 2024?

Pienso que en encontrar esos puntos de acuerdo que deberíamos hallar como país para ir cerrando muchas incertidumbres en temas de reformas y regulaciones. Ahí el Gobierno tiene un papel muy importante porque le ha planteado al país una serie de reformas de alto impacto, como en el tema de servicios públicos y otras que ya mencioné.



Entonces, creo que el Ejecutivo tiene una oportunidad muy importante este año de volver a la mesa de negociación con el sector privado, ahora está sentado en unas muy complicadas con grupos delincuenciales, como el ELN y otros, pero debería también poner un énfasis muy especial en unas con el sector privado y encontrar los puntos comunes, por ejemplo, en el tema de convergencia regional. Estoy convencido de que el sector privado está dispuesto a apostar por las regiones, y un ejemplo es el piloto que se está haciendo en La Guajira.



Se podría generar una agenda de proyectos concretos entre lo público y lo privado con metas claras que generen un impacto importante en la economía en los próximos años, eso podría elevar nuestras previsiones de crecimiento.