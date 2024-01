Analistas esperan que hoy el Banco de la República vuelva a bajar su tasa de interés

Hoy se está llevando a cabo la primera reunión de la junta directiva del Banco de la República de 2024, y hay una gran expectativa sobre una nueva reducción en la tasa de interés.



En diciembre, el Emisor hizo su primera reducción (fue de 25 puntos básicos) luego de mantener la tasa estable desde mayo del año pasado. Por lo tanto, actualmente se encuentra en 13 por ciento.



Los 18 analistas consultados por Anif aseguran que en su reunión de este miércoles el Banco de la República continuará con la tendencia bajista de tasas que inició en diciembre.



La mayoría (siete) coinciden en que la tasa debería y efectivamente bajará otros 25 puntos básicos, llevándola a 12,75 por ciento, mientras que cinco analistas tienen una postura más expansiva y esperan que la reducción sea de 50 puntos básicos para ubicar la tasa en 12,5 por ciento.



Gran parte de este prospecto se ha consolidado de la mano con la tendencia bajista de la inflación, que cerró el año en un dígito y completó nueve meses consecutivos de descenso.

Bancolombia también es partidario de una reducción de 25 puntos básicos, teniendo en cuenta que la inflación cerró el 2023 en un nivel inferior al previsto inicialmente.



Sin embargo, ese 9,28 por ciento aún está muy lejos del nivel deseado por el Banco de la República (4 por ciento) a lo que se suma un balance de riesgos alcistas para las perspectivas de inflación.



La entidad asegura que la fase de debilitamiento de la economía -en particular, de la demanda interna- es la clave detrás de la expectativa de que el proceso de desinflación continuará en 2024.



No obstante, el fenómeno de El Niño, un aumento elevado del salario mínimo, la indexación y posibles aumentos en los precios del diésel son presiones alcistas que limitarán la capacidad de la inflación para regresar a la meta este año.



"Optar por otro recorte es razonable, ya que la reciente reducción de la inflación y de las expectativas de inflación deja margen para que el tipo de interés nominal caiga sin alterar realmente la postura de la política monetaria", dice Bancolombia.



Entre tanto, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, recordó que para enfrentar el desafío de crecimiento que tiene Colombia en 2024 la reducción en la tasa de interés es esencial.



"Hay que mirarlo desde el punto de vista del costo del dinero. Hoy en día es muy costoso y no permite un consumo fluido, tampoco permite que las empresas puedan tener un crédito accesible para mejorar sus procesos productivos", agrega.



Foto: EL TIEMPO

Además, María Claudia Lacouture menciona que mantener elevadas las tasas de interés representará una mayor desaceleración de la economía y, por el contrario, se requieren medidas contra cíclicas que estimulen el consumo en hogares, una reactivación de la inversión productiva desde el sector público y la generación de empleo formal que inyecte recursos a las familias de todo el país.



Los analistas encuestados por Anif esperan que la tasa de interés del Banco de la República cierre el 2024 entre 7 y 9,75 por ciento, lo que implicaría un recorte de entre 325 a 600 puntos básicos hasta el final del año. Para el cierre de 2025, las expectativas se ubican en un rango amplio entre 4,25 y 7 por ciento.



Anif considera que "las señales de moderación de la inflación y en el crecimiento económico respaldan la continuación en el relajamiento de la política monetaria. Esto, especialmente en un escenario local donde sectores clave en encadenamientos y empleo siguen desacelerándose".