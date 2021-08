Alivios financieros ayudaron a más de 2 millones de deudores

Con el Plan de Acompañamiento a Deudores (PAD), aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), se han beneficiado un poco más de dos millones de clientes con carteras que ascienden a 37,4 billones de pesos que, por la caída de la economía a causa de la pandemia, se vieron perjudicados y no pudieron continuar con los pagos de sus obligaciones crediticias.



Con esta coyuntura, DataCrédito Experian analizó, luego de un poco más de un año de ejecución del programa, los principales comportamientos de los deudores aliviados y no aliviados en la pandemia de acuerdo con sus puntajes crediticios.



Según el Dane, en diciembre de 2020 la economía colombiana decreció en un 6,8 por ciento, impactando de manera significativa a sectores como construcción, transporte, alojamiento, servicios, entre otros.



Un decrecimiento que sin duda afectó a personas naturales y jurídicas, quienes tuvieron que acceder a prórrogas, reducciones de cuota, tasas y redefiniciones de plazos o una combinación de estas, que por medio de las entidades financieras otorgaban a aquellos que no habían registrado un estado de mora superior a 30 días al inicio de los programas y que contaban con elementos que permitieran inferir que tendrían una recuperación en el corto y mediano plazo.



En esta línea, Alicia Soacha, Head de Consultoría de Datacrédito Experian, manifestó que, a pesar del decrecimiento de la economía en el 2020, las medidas de alivios mitigaron inicialmente este gran impacto en las personas que lograron acogerse a estos beneficios.



“A lo largo del estudio pudimos establecer que la cartera analizada presentó una tendencia de deterioro constante a nivel de Índice de Cartera Vencida (ICV), aumentando 8 por ciento. Así mismo, el ritmo de aprobaciones crediticias se frenó y el saldo de cartera presentó tendencia de decrecimiento durante el periodo observado, donde solo en junio de 2020 logró un crecimiento de 0,3 por ciento”.



En esta línea, de acuerdo con la Superfinanciera al 14 de julio de 2021, 2'182.518 deudores se encuentran con medidas de alivio financiero, quienes redefinieron condiciones de 2'607.486 créditos por 37,4 billones de pesos.



De estos alivios, de octubre a junio se observaron reducciones importantes en los valores de cuota y tasas de interés, así como la ampliación del plazo de las obligaciones, en el que se destaca un mayor porcentaje de reducción de cuota promedio en este año con relación al año anterior, así como la extensión de 25 a 29 meses en promedio respectivamente.



Comportamiento por 'scores'

Soacha indica que el estudio tuvo en cuenta la ventana de alivios crediticios que se dieron en el país desde abril de 2021, y agregó que ”el vencimiento de la primera ola, abril a junio 2020, no representó impactos significativos sobre el desempeño de las carteras analizadas; sin embargo, con la segunda ola, julio en adelante, se detectó una tendencia de deterioro más marcada: en los 'scores' altos y medios, los deudores aliviados se deterioraron a un mayor nivel que los no aliviados, lo cual quiere decir que este grupo de personas naturales sigue teniendo un flujo de caja afectado que limita el cumplimiento de sus obligaciones”.



En cuanto a los 'scores' (puntajes) bajos, la experta indicó que los deudores no aliviados presentaron un deterioro marcado desde el inicio de la covid-19, logrando un ICV superior en toda la observación a los deudores aliviados, demostrando que las medidas de alivios fueron otorgadas a clientes que tenían mayor posibilidad de recuperarse a las situaciones generadas por la crisis sanitaria.

Dinamismo crediticio

De igual forma, las cifras que presenta la SFC reflejan que el crédito después de alcanzar en abril de 2020 los volúmenes de desembolsos más bajos en la historia reciente inicio a partir de mayo de 2020 un buen dinamismo a pesar de las restricciones en pandemia, especialmente para las empresas.



Del 20 de marzo de 2020 al 25 de junio de 2021 se observó una mejora constante en el desembolso de nuevos créditos, en total 370'320.072 créditos por 464,54 billones de pesos para los 15 meses observados. En la mayoría de los portafolios se marcó un máximo en marzo de este año.



Estas aprobaciones evidenciaron síntomas de recuperación económica, con proyecciones positivas de crecimiento económico, así mismo como una mayor actividad en el mercado de crédito. “Vemos con esperanza, pero con cautela el repunte que está teniendo la economía para este año, donde en el primer trimestre del año, el PIB tuvo un crecimiento positivo del 1,1 por ciento y según las proyecciones de diferentes entidades, Colombia cerrará el 2021 con un crecimiento del PIB alrededor del 6,2 por ciento”, agregó la experta.



Sin embargo, aunque se está reactivando la economía y las proyecciones de crecimiento del PIB del país son alentadoras, las tasas de desempleo se mantienen muy por encima a las registrada en el primer trimestre de 2020 y con una recuperación más lenta que el resto de los indicadores macro lo que debe ser considerado como un signo de alerta.



En esta medida, y durante los próximos meses, las entidades financieras deben continuar con el monitoreo constante del desempeño de sus deudores, con el fin de tomar decisiones que aporten a unas menores perdidas potenciales, fundamentando sus análisis en la capacidad de pago los deudores y su potencial riesgo de incumplimiento. Como se comentó anteriormente, se debe prestar especial atención a los deudores de los 'scores' bajos, y al desplazamiento que se viene presentando a 'scores' medios pues estos presentan tendencia a registrar un deterioro proporcionalmente mayor además de los cambios en endeudamiento de algunos segmentos de clientes.



“Desde Datacrédito Experian sabemos que la educación en temas de salud e inclusión financiera constituyen un factor clave para la estructuración de la economía familiar. Este informe permite ver el panorama de la situación y realiza una invitación a los ciudadanos a que conozcan su historial crediticio y tomen decisiones acertadas con la información suministrada por la central,” finalizó Soacha.



