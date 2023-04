“Asegurar el carro está imposible, el costo de las póliza se disparó”. La afirmación se escucha con más frecuencia a medida que avanza el 2023, año marcado por una alta inflación, mayor devaluación y desaceleración de la economía.



La escasez de vehículos nuevos, herencia del desajuste que dejó la pandemia en la industria de los componentes electrónicos y en toda la cadena logística global, no solo disparó los precio de los vehículos nuevos, sino que también arrastró los del mercado del usado, con cual el costo de asegurarlos este año está por las nubes.



Cientos de personas se alegraron al saber que su vehículo este año valían varios millones más que el año pasado, pero se llevaron una sorpresa mayor cuando fueron a renovar el seguro.

Leonardo Torres, abogado, dice que el seguro para su camioneta Kia Sportage Revolution (2015), que en 2022 le costo 2,2 millones de pesos este año le salió de contado por 3,1 millones, 41 por ciento más costoso.



Dice, claro está, que su vehículo es full equipo, está en muy bien estado y quedó asegurado este año por 73 millones de pesos, frente a los 52 millones del año pasado, es decir, un 40,4 por ciento más.

Pero la situación de Mauricio Martínez, comerciante, es diferente. Asegurar su carro, una Ford EcoSport Titanium (2016), también full equipo, le costó este año con las mismas condiciones que tenía en 2022, 68,1 por ciento más, pues el valor de su póliza saltó de 1,22 millones a cerca de 2,1 millones.



“Yo no puedo dejar el carro sin seguro porque es mi herramienta de trabajo y como no tenía el dinero me tocó financiarla y me salió por 2,24 millones, es decir, 82,5 por ciento más costosa, pero qué puedo hacer, pagar, no hay otra”, sostuvo.



Pero a diferencia del caso anterior, el valor del carro de Mauricio Martínez, que en 2022 fue asegurado por 52 millones, este año ese valor subió a 59 millones, apenas 13,5 por ciento.



Las cifras que maneja la industria aseguradora distan mucho de esa realidad. Los cálculos de la Fasecolda indican que en los dos primeros meses del 2023 el incremento en el costo de la póliza voluntaria de vehículos ha sido apenas de 2,5 por ciento, mientras en 2022 alcanzó el 22 por ciento.

Carlos Varela, director de la Cámara de Vehículos de dicha agremiación, dice que, sin duda el mayor valor de los usados, más de 15,2 por ciento en los últimos años, es una razón del incremento del aseguramiento, pero hay otros factores que influyen en ese valor.



“El principal corresponde a los costos de reparación de los vehículos asegurados que sufren pérdidas parciales”, advierte, y agrega que el año pasado hubo una baja disponibilidad de repuestos y de vehículos en el mundo y que, para colmo, eso estuvo acompañado de una devaluación muy fuerte del peso, dice.

Razones del alto costo

“De cada 100 pesos que se pagan en siniestros al año, unos 75 se destinan a repuestos y mano de obra. Esto sin mencionar el duro golpe que ha tenido la inflación, la más alta en 22 años”, explica Varela, quien señala que incluso la alta siniestralidad observada el año pasado también impacta en toda la cadena.



A lo anterior hay que agregarle que las aseguradoras, al momento de fijar el precio de la prima, también tienen en cuenta aspectos como si el dueño del vehículo es hombre o mujer, la edad, el número de hijos y su edad, la profesión, si tiene uno infracciones de tránsito previas, así como las asistencias vinculadas al seguro, como el conductor elegido, servicios de grúa, de Hotel en caso de varada y la cobertura de responsabilidad civil, entre otras.

Oliverio García, presidente de Andemos, gremio del sector automotor, coincide en que la pandemia es la responsable de todas las distorsiones que dejó la pandemia en la economía, entre estas, el disparo en el costo de los vehículos, los cuales se van a estabilizar, pero no volverán a los niveles de antes por el tema del disparo en la tasa de cambio y la elevada inflación.



“No veo que el valor de los vehículos se vaya a ajustar por ahora, en especial en los eléctricos e híbridos. Nosotros tenemos una cesta de vehículos compuesta por los top 10 de las marcas de vehículos más vendidas que estamos puliendo, pero el precio promedio de un automóvil nuevo en 2022 aumentó un 40 por ciento”, dice.



Pese a ese disparo en el valor del aseguramiento, las personas mantienen su interés por proteger sus vehículos y así lo muestran las cifras de Fasecolda. En los dos primeros meses del 2023 las primas emitidas en el ramo de vehículos han crecido 34 por ciento anual, según el gremio.

¿Bajará el costo de las pólizas?

El problema es que mientras el suministro de vehículos no se corrija, pero en general, no se normalice el suministro de componentes eléctricos, así como baje la inflación y se estabilice el tema cambiario, es poco probable que los costos del aseguramiento de los autos se normalice, o por lo menos, vuelva a niveles vistos en años anteriores.

"No se puede establecer con certeza cuándo estos factores que inciden en el costo de la póliza retornen a la normalidad", advierte Varela de fasecolda, quien agrega, no obstante, que "una reducción en el costo de los repuestos y en el valor de los vehículos, debería tener un impacto positivo en las primas de cara al consumidor.



Y señala también que pese a que en el primer trimestre del año se empezó a normalizar los suministros de los carros en las vitrinas de los concesionarios, algo en lo que coincide Oliverio García, de Andemos, su precio es aún alto. El panorama de venta de vehículos no es halagador y las tasas de interés permanecen altas.



"Es preciso mencionar que el comportamiento de la accidentabilidad vial no luce promisorio, no obstante, el gremio ve con optimismo las acciones que viene adelantando el Gobierno para reducir la mortalidad en nuestras vías en el mediano plazo", puntualiza el experto del gremio asegurador.

En la industria aseguradora hay preocupación por el incremento promedio en el valor de las pólizas, por eso las compañías buscan mantener este producto competitivo para sus clientes en medio de una alta volatilidad.

