Acciones y productos negociados en bolsa se podrán comprar con  Bitcoin

La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, por sus siglas en inglés) aprobó la cotización y negociación de una serie de acciones de productos cotizados en bolsa (ETP) de bitcoin al contado.

De acuerdo con la SEC, esto no indica que se apruebe la cotización para valores de criptoactivos. "La aprobación tampoco indica nada sobre las opiniones de la Comisión sobre el estado de otros criptoactivos según las leyes federales de valores o sobre el estado actual de incumplimiento de ciertos participantes del mercado de criptoactivos con las leyes federales de valores", dijo Gary Gensler, presidente de la SEC.



Actualmente los inversores ya pueden comprar y vender bitcoins en varias casas de bolsa, a través de fondos mutuos, en bolsas de valores nacionales, también a través de aplicaciones de pago.



Entre las condiciones a cumplir, está que los patrocinadores de los ETP de bitcoin ofrezcan una divulgación completa, justa y veraz sobre los productos, segundo que esos productos se cotizarán y negociarán en bolsas de valores nacionales registradas y que esosintercambios regulados deben tener reglas diseñadas para prevenir el fraude y la manipulación, y serán monitoreados por la SEC.



De otro lado, la Comisión está completando por separado la revisión de las declaraciones de registro de 10 ETP de bitcoin, lo que ayudará a crear igualdad de condiciones para los emisores y promoverá la equidad y la competencia.

Bitcoin. Foto: Sascha Steinbach. EFE

Las perspectivas para Colombia

De acuerdo con el presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos este suceso histórico para el desarrollo de regulaciones permiten la adopción de los criptoactivos a nivel global en desarrollo de una regulación moderna que permita adoptarlas.



Estados Unidos ha sido una de las jurisdicciones más reacias a definir de manera clara condiciones de inversión en el ecosistema de los cripto activos y por medio de distintas negativas, e incluso investigaciones, había sido quizás una de las jurisdicciones más complejas y confusas para que el ecosistema de cripto activos operara.



El CEO de Binance, Richard Teng, dice que así ilustra un nuevo nivel de aceptación, madurez y generalización del mercado de las criptomonedas, proporcionando a la industria más credibilidad y potencial para una mayor innovación.



"Los ETFs de Bitcoin facilitarán el acceso al mercado de criptomonedas, atrayendo a más inversores y liquidez. Aunque no es fácil anticipar la magnitud de los nuevos ingresos y la dinámica del mercado que están sujetos a la dinámica del mercado", explicó.



Los ETFs proporcionan un mecanismo de bajo costo y familiar para que los usuarios mainstream accedan fácilmente a las inversiones en criptomonedas.



"Colombia no puede ser ajena a esta realidad y a este mensaje, tampoco a las oportunidades de participar en esta industria emergente. Este es un claro respaldo al ecosistema y que pone en evidencia la necesidad del Proyecto de Ley que tanto hemos venido discutiendo con el Ministerio de Hacienda, con la Superintendencia Financiera y la URF. Esperamos también que este hecho histórico lleve a que el Proyecto de Circular 17 de 2022 vea la luz y permita operar a esta industria que busca proteger a los consumidores, atraer inversión y empleo para los colombianos. El momento de regular es ya, Colombia no se puede quedar atrás en este tema”, apuntó Santos.

